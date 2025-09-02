【ダイエットモニター募集】表参道ダイエット専門パーソナルジム808TOKYOが、入会金無料＆コース料金４０％割引になる″ダイエットモニターキャンペーン”を開始しました。

H1GLOBAL株式会社

明治神宮前駅(7番出口)から徒歩1分(原宿駅徒歩7分)、表参道にあるハワイをイメージしたダイエット専門パーソナルトレーニングジム”808TOKYO”が、ホームページリニューアルに伴い入会金無料 ＆ コース料金が４０％割引となる『ダイエットモニター』を募集いたします。

【 こんな方にオススメ!! 】

★とにかく痩せたい方

★一人ではダイエットが続かない方

★リバウンドを繰り返してしまう方

★パーソナルトレーニングに高い壁を感じる方

★お得にダイエットジムへ通いたい方

★健康診断の結果が思わしくない方 (中性脂肪や高血糖、高血圧など)

トレーナーは全員女性。トレーニングから食事指導までホスピタリティ溢れる女性パーソナルトレーナーがお一人おひとりのお悩み・体質・生活に寄り添ったサポートを行う為、少ないストレスで理想の身体へ導きます。

また、完全予約制の個室のプライベート空間で誰の目線も気にせずトレーニングできる為『安心してトレーニングに集中できる』と特にジム初心者さんや経営者の方々にご好評頂いてます。

トレーニングウェア・シューズ・水・プロテインドリンクなどトレーニングに必要なものは全てレンタル無料な為、お買い物や仕事の合間にお気軽にお越し下さい。



４０％割引は当ジム開設以来初めての割引率です。キャンペーン適用モニター様であっても、通常のお客様と変わらないトレーニング＆食事指導をさせて頂きますのでご安心下さい。

是非このお得な機会に、人生最後のダイエットを始めませんか。

808 TOKYOでのトレーニングを通し皆様の生活に笑顔が増える事が私たちの願いです。

＜体験トレーニング・無料カウンセリング 予約受付中＞

●無料カウンセリングご予約はコチラ→ https://studio808-tokyo.com/counseling/index.html

●体験トレーニング (有料) ご予約はコチラから→ https://studio808-tokyo.com/experience/index.html(体験トレーニング…トレーニング50分＋身体数値チェック＋食事を含めたプログラムのご提案をいたします。)

【 ダイエットモニター詳細 】

●入会金…無料 (50,000円(税込) → ０円)

●コース料金…各コース 顔出しモニター４０％割引

(16回以上のコースで60分・90分よりお好きな時間をお選び頂けます。)

●募集人数…限定３名 (性別不問)

(定員に達した時点で締め切らせて頂きます。)

●期間…2025年９月１日(月) ～ 2025年9月30日(火) 迄

●詳細…コース始め・終了時・トレーニング中の写真並びに動画を、当ジムホームページやSNS・広告などに掲載させて頂く代わりに割引料金にてトレーニングを受けて頂くシステムです。ご希望の方は、ホームページ予約フォームより無料カウンセリング又は体験トレーニングのご予約をお願いいたします。ご予約の際、備考欄に【ダイエットモニター希望】とご入力下さい。



※その他、詳細は無料カウンセリングの際お伝えさせて頂きます。

※現在の体型や健康状態によってはお断りする場合もございます。予めご了承下さい。

※他のキャンペーン・割引サービスとの併用はできません。



【 808TOKYOの特徴 】

■個別プログラム…丁寧なカウンセリングで個別プログラムを作成。完全プライベート空間で自分のペースでトレーニングを行えます。

■NOリバウンド…食事トレーニング付きの為、３食食べながら健康的に身体を変化させ、リバウンドしない食事法を伝授します。

■手ぶらでジム…ウェア・シューズ・タオル・水・プロテインなど全て無料貸出し＆無料提供。シャワーも完備しております。

■ホスピタリティ…女性トレーナーならではのきめ細やかな目線で、あなたのお悩みにしっかり寄り添い、目標に向けてサポートいたします。

◆トレーナー

808TOKYO 代表 - 稲田 亜矢子 -

2000年シドニーオリンピック新体操団体総合5位

マッスルミュージカルに出演

※東京.ラスベガス公演



【資格】

NESTA PFT認定

JOPH肥満予防健康管理士

JOPHダイエットアドバイザー



現役時代の無知なダイエットで痩せにくい体質に変わってしまった自身の経験を活かし、正しい知識で身体を変え、維持し続けられる健康的な身体づくりを目指します。女性ならではのホスピタリティで、お一人お一人のお悩み・体質・生活に寄り添ったサポートを行うため、少ないストレスで理想の身体に変えられます。STUDIO808 TOKYOでのトレーニングを通し、皆様の生活に笑顔が増える事が私たちの願いです。

カラダに自信をつけて心も元気に!!

808TOKYOのトレーニングを通して、皆さまの人生に笑顔が増える事が何よりの喜びです。

皆さまのご予約・ご来店を心よりお待ちしております。

【店舗アクセス】

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前6丁28-5 宮崎ビルB-205

(明治道路沿いTEDDY’S BIGGER BURGERSの奥の建物２階となります。）

明治神宮前駅：徒歩１分 (7番出口)

原宿駅：徒歩７分

※近隣にコインパーキング多数あり

◆本件に関するお問合せ

担当：庄子

Tel：03-6419-7755

Mail：info@h1-global.com

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔（きざき しょう）

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９- 901

TEL：03-6419-7755