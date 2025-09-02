音大卒の注目美女・山崎あみの初表紙＆巻頭10P！「薬物性接待」事件で逮捕・湊川えりかのセミヌード、宮崎あみさ、元近鉄名投手の娘・高村梨々花初グラビア掲載の『FLASH』は9月2日(火)発売

１.音大卒の注目美女・山崎あみが『FLASH』の初表紙を飾る！

株式会社光文社「週刊FLASH」9月2日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH山崎あみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト

モデル、タレント、女優、ラジオパーソナリティなど幅広く活躍している山崎あみ。音大卒の彼女が9月2日発売の『FLASH』に登場し、同誌初表紙を飾った。海での撮影は生まれて初めてだったという彼女。10ページにわたり、5種類の水着に身を包んだ鮮烈なグラビアを披露している。彼女の品のある顔立ち、抜群のプロポーション、多彩なポージングは、必見だ。

【プロフィール】

やまざきあみ 28歳 1997年1月19日生まれ 東京都出身 T170 音楽大学在学中に情報番組のお天気キャスターに抜擢され人気に。モデル、タレント、女優、ラジオパーソナリティなど幅広く活躍している。そのほか最新情報は、公式X（@_ami_yamazaki_）、公式Instagram（@__ami.yamazaki__）にて

【クレジット】

山崎あみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト

【デジタル告知】

山崎あみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト

FLASHデジタル写真集『Traces of Summer』が各電子書店で発売!

２.レーサム元会長「薬物性接待」事件で逮捕の元レースクイーン 湊川えりかが『FLASH』でセミヌードを披露！

湊川えりか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之

レーサム元会長「薬物性接待」事件で逮捕された(不起訴)元レースクイーン・湊川えりかが『FLASH』に初登場。8ページの袋とじで、まさかのセミヌードを披露した。Hカップの圧倒的なプロポーションを大胆に見せた、まさしくスキャンダラスなグラビアは必見だ。



【プロフィール】

みなとがわえりか 32歳 1992年12月25日生まれ 京都府出身 T165・B92W58H83 2016年、モデル事務所に所属し、CM出演やレースクイーンとして活躍。2025年5月、薬物性接待事件で逮捕されるも不起訴になる。今回がグラビアデビューとなり、スレンダーながらもHカップのバストを披露した。そのほか最新情報は、公式X（__25LAMIA__）、Instagram（@erika_femmefatale）にて



【クレジット】

湊川えりか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之

【デジタル告知】

湊川えりか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之

FLASHデジタル写真集 『事件な彼女』は各電子書店で発売中！

３.“特撮美少女”宮崎あみさが『FLASH』で水着グラビア！

宮崎あみさ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』にソノニ役で出演し、話題となった宮崎あみさが『FLASH』に登場。夏を満喫する姿が印象的な水着グラビアを5ページにわたり披露している。インタビューでは、インドア派の彼女がこれから行ってみたい場所について語っている。



【プロフィール】

みやざきあみさ 22歳 2002年10月28日生まれ 東京都出身 T151・B78W54H82 2022年、特撮ドラマ『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』に敵組織の幹部・ソノニ役で出演し話題に。近日、23歳のバースデーイベントが開催予定（詳細はSNSと所属事務所「PLAN-D」の公式HPにて）。そのほか最新情報は、公式X（@miyazaki_amisa）、公式Instagram（@miyazaki_aa）にて



【クレジット】

宮崎あみさ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑



【デジタル告知】

宮崎あみさ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑宮崎あみさ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

FLASHデジタル写真集 宮崎あみさ『Summer Memories』、『Sweet Summer』（光文社）が各電子書店で発売中

４.元近鉄エースの高村祐氏の娘・高村梨々花が『FLASH』で初グラビアを披露！手ブラカットにも挑戦

高村梨々花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎塩原洋

近鉄で活躍した名投手・高村祐氏を父に持ち、モデルや女優として活躍中の高村梨々花が『FLASH』に登場。自身初グラビアを披露した。5ページにわたるグラビアでは、インタビューで「最後の賭けとして挑みました」とも語るように、大胆な手ブラカットも披露。彼女の強い決意を感じさせるグラビアを目に焼き付けてほしい。

【プロフィール】

たかむらりりか 26歳 1999年9月1日生まれ T158・B88W56H80 モデル・女優・タレントとしてマルチに活躍中。昨年は、キャンプ雑誌２誌の表紙を飾り、ショートドラマの主演を果たすなど活躍の場を広げている。9月26日に1stDVD『Hatsu Hana』（エスデジタル）を発売。10月11日12時より秋葉原・ソフマップAKIBAにて発売イベントを開催予定。そのほか最新情報は公式Instagram(@t.riri0901)にて

【クレジット】

高村梨々花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎塩原洋

【デジタル告知】

高村梨々花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎塩原洋

FLASHデジタル写真集『First Touch』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売！

●雑誌情報

発売:光文社

発売日:毎週火曜日

特別定価:550円(税込み/9月2日(火)発売号)

公式サイト「Smart FLASH」 https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」 https://flash-prime.jp/