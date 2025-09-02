ハンファジャパン、住宅用太陽光の累計販売棟数20万棟を達成

ハンファジャパン株式会社

ハンファジャパン株式会社（所在地：東京都港区 代表取締役：張 熙載 以下、ハンファジャパン）は、2025年8月末時点で国内における住宅用太陽光パネルの累計販売棟数が20万棟を突破したことをお知らせいたします。

当社は2011年の太陽光発電市場への本格参入以来、先進的な技術力と安定した供給体制を強みに、国内シェアを着実に拡大してまいりました。2017年には外資系太陽光パネルメーカーとして初めて国内出荷シェアNo.1を達成※¹。2023年、2024年には新築住宅市場において2年連続でシェアNo.1を獲得し、さらに2024年は既築住宅部門を含む住宅総合市場でもシェアNo.1※²となりました。こうした実績の積み重ねにより、市場参入から約14年で累計販売棟数20万棟という大きな節目に到達いたしました。

※¹ 出典：月刊スマートハウスNo.108 2024 FEBRUARY

※² 出典：月刊スマートハウスNo.120 2025 FEBRUARY

今後は、先日発表した新商品「Re.RISE-NBCシリーズ」をはじめ、高性能かつ信頼性の高い製品群の提供を通じて、多様化する住宅市場のニーズに応え続けてまいります。これまで培ってきた住宅メーカーや工務店をはじめとするお取引先様とのパートナーシップ、そしてお客様からのご支持によって築き上げた営業基盤を一層発展させ、再生可能エネルギーの普及拡大に取り組んでまいります。

また当社は、太陽光発電システムの提供にとどまらず、再生可能エネルギーの電源開発から電力小売、さらには蓄電池制御を活用したエネルギーマネジメント商品の開発まで、幅広い事業を展開しています。事業領域の広がりと連携を強みに、日本のカーボンニュートラル実現に向けた包括的な取り組みを推進してまいります。

さらに、持続可能な社会の実現に向けて、当社が主宰するSDGsパートナーシップ制度「グリーンアライアンス」※³をはじめとするCSR活動を強化し、企業としての社会的責任を果たしてまいります。累計20万棟の達成を新たな出発点と位置付け、日本の「住まい」を支える確かな技術とサービスを提供し続けることで、日本のエネルギーの未来を切り拓いてまいります。

※³ グリーンアライアンス：再生可能エネルギーや住宅関連企業であるパートナー企業と協働し、クリーンエネルギーの供給を中核に、地域貢献やグローバル連携など、多様な社会課題の解決に取り組むパートナーシップ制度

【ハンファジャパン株式会社について】

韓国最大手企業の一つであり、Fortune Global 500、TIME誌「世界で最も影響力のある企業100社」に選出された株式会社ハンファの日本法人として1984年に設立。グリーンエネルギー事業、ケミカル事業、セキュリティ事業、プロダクトソリューション事業の4部門を展開し、化学品、鉄鋼、機械・設備、自動車部品、IT関連機器等、多部門にわたる基幹産業のアジア諸国間での輸出入業務と日本市場での販売事業を行っている。2011年より日本の太陽光事業に参入し、2025年8月末現在で日本向けの出荷量累計7.8GW、住宅設置数200,000棟を達成した。

「ハンファジャパン」：https://www.hanwha-japan.com/

「太陽光発電ブランド『Qセルズ』『Re.RISE』公式サイト」：http://www.q-cells.jp/