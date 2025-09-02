さっぽろ羊ヶ丘展望台「秋の味覚まつり」および「羊のお名前募集キャンペーン結果発表」のお知らせ(2025年9月12日～9月15日)

一般社団法人札幌観光協会

さっぽろ羊ヶ丘展望台では、9月12日(金)から15日(月・祝)の日程で「秋の味覚まつり」イベントを開催いたします。あわせて9月13日(土)には、8月7日(木)に当展望台に新しく仲間入りした9頭の子羊たちの命名式を行います。「秋の味覚まつり」では根室直送のさんま無料配布&販売と北見市常呂産の焼きホタテ販売を実施いたします。皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

〈市民料金のお知らせ〉

長年にわたる市民の皆様のご愛顧に感謝し、2025年4月1日より札幌市民を対象とした特別料金を新設いたしました。

札幌市民料金 大人:500円 子ども(小・中学生):無料 年間パスポート:1,000円

通常料金 大人:1,000円 子ども(小・中学生):500円 年間パスポート:2,000円

免許証・保険証など、札幌市内在住を証明できるものが必要です(本人のみ適用)。

焼きさんま販売・無料配布

日 程 9月12日(金)～9月15日(月・祝)

時 間 10:00～15:00(販売は11:00から)

料 金 1尾500円(税込)

内 容

根室直送の焼きさんまを1尾500円(税込)で販売いたします。

また期間中毎日200名様(午前100名・午後100名)に焼きさんまを無料配布いたします。各日10:00と13:00より先着100名様に整理券を配布します。

焼きホタテ販売

日 程 9月13日(土)～9月15日(月・祝)

時 間 10:00～15:00

料 金 1枚400円(税込)

内 容

北見市・常呂産の焼きホタテを1枚400円(税込)で販売いたします。

羊のお名前募集キャンペーン結果発表

日 程 9月13日(土)

時 間 11:30～12:00

料 金 無料

内 容

当展望台では、2025年8月7日(木)に新しい羊たちを迎えました。

お名前を募集していた2歳の羊1頭、当歳の羊8頭の命名式を行います。

第一種動物取扱業登録

種別：展示 動物取扱責任者：近藤巧 登録年月日：令和6年12月4日 有効期間：令和11年12月3日

登録番号：札保動セ登録第2224号