オールブラックなデニム WELCOME-RAIN × URBS

株式会社アーバンリサーチ

2021年よりスタートしたWELCOME-RAIN（ウェルカムレイン）。ベーシックながらフィッティングや上質な素材使いを重視したライフスタイルに寄り添ったアイテムが魅力的なブランドです。

今回はURBAN RESEARCH BUYERS SELECT（以下、URBS）が5 Pocket Denimを別注。現代的なフィット感とこだわりを感じながらも日常に溶け込むアイテムに仕上げました。

ぜひご注目ください。

太番手の糸をざっくりと甘く織り上げた11.5ozのデニムを使用し、生地の段階でワンウォッシュすることで穿きはじめから柔らかく肌当たりが良く、ジーンズというよりもスエットパンツを穿く感覚に近い、リラックス感のある穿き心地が魅力です。

またシルエットは、フロントにワンタックをとってワタリにゆとりを持たせ、裾にむかって緩やかにテーパードしたシルエット。太さはしっかりとありながら、スニーカーだけでなく革靴にも合わせやすいレングスと裾幅のWELCOME-RAINらしいライフスタイルに寄り添ったバランスでご提案。

通常経糸は白を使うことが多いデニムですが、今回は経糸・緯糸ともに黒を採用。さらにステッチまでも黒にすることで、よりソリッドな印象のデニムパンツに仕上げました。洗濯を繰り返すうちにフェードしていく経年変化も楽しんでいただけます。

バックポケットにピスネームを配した以外は、極力ディテールは省いたデザインになっていて、さまざまなワードローブと合わせて、ファッションをお楽しみいただけるエクスクルーシブなデニムパンツ。ぜひ店頭やオンラインストアでチェックしてみてください。

5 Pocket Denim \28,600 (tax incl.)

No.：WR4-PT002

Col：Indigo / Black (URBS exclusive)

Size：2 / 3

【発売日】

2025年9月5日(金)

【URBAN RESEARCH取り扱い店】

URBAN RESEARCH ONLINE STORE（URBS）(https://www.urban-research.jp/shop/label/urbs?_ga=2.98940698.585869641.1756776461-1940733311.1756360984)

URBAN RESEARCH KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

※ 詳しくは、販売店までお問い合わせください。

※ 取り扱い店舗は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。