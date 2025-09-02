9/20(土) 第4回 個人投資家サミット開催！

個人投資家サミットとは？

投資家と上場企業の対話を重視した個人投資家向けIRイベント。



本イベントでは、注目企業の経営者がプロMCと対談し、事業の成長戦略を語る説明会を実施。

投資家からの質問にもじっくり答え、相互理解を深められる。





さらに、著名投資家が投資手法を明かす特別セッションを開催。登壇者や投資家同士が直接対話できる交流会もご用意。登壇企業について「深く理解できる」、投資手法が「深く学べる」、著名投資家や上場企業と「深く話せる」特別な個人投資家イベント。

イベントの詳細

ゲストの紹介

たけぞう 氏

Xのフォロワー数：26.9万人

約50億円の収益を上げた元証券ディーラー。

長年の経験から培った豊富な金融知識を基に、

現在は個人投資家として活躍。

登壇企業紹介

代表取締役社長 石田 晃太 氏株式会社網屋（東証GRT 4258）

企業向けにセキュリティソリューションを展開。主力はログ管理「ALogシリーズ」によるデータセキュリティ事業と、クラウド型ネットワーク運用「Network All Cloud」を中心としたネットワークセキュリティ事業。さらに脆弱性診断やCSIRT支援、セキュリティ教育なども提供し、製品とサービスを組み合わせて総合的に企業のIT環境を守り、安心で効率的な運用を実現している。

代表取締役会長CEO 佐野 健一 氏株式会社ビジョン（東証PRM 9416）

主力は、世界200以上の国と地域で使える海外用Wi-Fiルーターのレンタル「グローバルWiFi事業」。日本国内向けWi-Fiレンタルや、「NINJA WiFi」なども提供。モバイルWi-Fiルーター、固定通信、移動体通信、ブロードバンド、OA機器、Webサイト制作などをワンストップで提供する「情報通信サービス事業」も強力。さらに、法人・個人向けの旅行体験を狙った「グランピング・ツーリズム事業」も新たに育成中。

取締役CEO 平山 亮 氏株式会社MFS（東証GRT 196A）

株式会社MFSは、住宅ローン比較サービス「モゲチェック」と不動産投資プラットフォーム「INVASE」を展開するフィンテック企業。モゲチェックでは独自のクレジット分析を用いて最適なローン条件や審査通過率を提示し、ユーザー本位の住宅ローン選びを支援。INVASEではローンと物件をオンラインでパッケージ化し、不動産投資の新しい選択肢を提供。金融と不動産をテクノロジーで結びつけ、生活に身近な領域の課題解決を目指している。

代表取締役社長 中原 徹也 氏株式会社豆蔵デジタルホールディングス（東証GRT 202A）

DX・AIコンサルティングと組込みソフト／ロボティクス開発を中核とし、クラウドコンサルティング、AIコンサルティング、AIロボティクス・エンジニアリング、モビリティ・オートメーションの4つの領域で事業を展開。ソフトウェアを中心に、AI、クラウド、モビリティ、ロボティクスを融合させた「Tier0.5戦略」を推進し、顧客のデジタル競争力強化と持続的な技術進化に貢献している。

代表取締役社長 金澤 茂則 氏ロジザード株式会社（東証GRT 4391）

クラウド型倉庫・在庫管理システム「ロジザードZERO」を中心に、物流業務のデジタル化を推進。EC・BtoB向けに対応したWMSを提供し、3PL事業者や通販事業者など1,800以上の現場で導入実績を誇る。店舗向け在庫管理システム「ロジザードZERO-STORE」や、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE」など、多様なサービスを展開し、物流DXを支援している。

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、上場企業を対象としたIR DX事業、上場企業／上場準備中企業を対象としたエデュケーション事業、ハイクラス人材と上場企業／上場準備企業をマッチングするCxO人材紹介事業を展開

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/