2025年下半期の運勢｜青森イタコ・松田広子が視抜く、あなたの全運勢。公式占いサイトにて「2025年残り3か月キャンペーン」を実施中

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2025年8月29日（金）より、運営する公式占いサイト「恐山の秘術【最後のイタコ】松田広子」にて『2025年残り3か月キャンペーン』の提供を開始いたしました。

◆『恐山の秘術【最後のイタコ】松田広子』URL：https://mtditako.net

2025年残り3か月キャンペーン

■キャンペーン概要

松田広子の公式占いサイト「恐山の秘術【最後のイタコ】松田広子」では、『2025年残り3か月キャンペーン』を開催中です。2025年も残すところあとわずかとなる今、今年の最後まで幸せに過ごしていただけるよう、あなたの2025年残り3か月の運勢を視通す鑑定をご用意いたしました。

キャンペーン期間中、対象鑑定を占っていただいた方へ、特別鑑定をお贈りいたします。また、対象鑑定には残り3か月の運勢を占う2つの鑑定を新たにご用意いたしました。ぜひこの機会にお楽しみください。

※『2025年残り3か月キャンペーン』に参加するためには、公式占いサイト「恐山の秘術【最後のイタコ】松田広子」（https://mtditako.net）への会員登録が必要です。

■キャンペーン期間

2025年8月29日（金）～2025年9月25日（金）12:00まで

■公式占いサイト「恐山の秘術【最後のイタコ】松田広子」のご紹介

【今一番会えない】日本最後のイタコ『松田広子』。彼女の口寄せ霊視を頼り、“早朝4時”から1日100人が並び、12時間待ちも当たり前。予約不可のため、前日から並ぶしかない鑑定を完全再現。恐山菩提寺・円通寺が認めた霊能継承者『松田広子』の言葉をお受け止めください。

■監修者紹介

1972年、青森県八戸市生まれ。南部八戸イタコ六世代。現役のイタコでは最年少のため、「最後のイタコ」と呼ばれる。南部一之宮・櫛引八幡宮の流れをくむ非常に信心深い家庭に育つ。幼少の頃からイタコとの縁も深く、中学三年生のときに「イタコになろう」と決意。南部八戸イタコ五世代に弟子入りし、高校一年生の夏から イタコ修行を始める。1991年7月、恐山の夏の大祭でイタコとしてデビューを果たした。現在は、“オシラ様遊ばせ”など青森に根付く信仰や風習を後世に引き継ぐべく活動中。

■コンテンツ概要

・コンテンツ名称：恐山の秘術【最後のイタコ】松田広子

・販売料金 ：月額330円（税込）

・提供URL ： https://mtditako.net

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。