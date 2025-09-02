株式会社dinos、一般社団法人ＪＦＴＤ花キューピットとの業務提携により配達地域拡大へ

株式会社dinos

「フジテレビフラワーネット」を運営する株式会社dinos（所在地：東京都中野区 代表取締役社長：加藤 浩輔）は、2025年9月1日付で、「花キューピット」を運営する一般社団法人 ＪＦＴＤ花キューピット（所在地：東京都品川区 会長：堀切 実 以下「ＪＦＴＤ花キューピット」）と業務提携を行うことに合意しました。

本提携は、配達地域拡大を目的としたものです。「フジテレビフラワーネット」の配達対象外地域における生花配達を、「花キューピット」の加盟店が担当することで、花贈り需要のさらなる喚起と花き業界全体の発展に資することを目指します。

左：一般社団法人ＪＦＴＤ花キューピット 会長 堀切 実／右：株式会社dinos 代表取締役社長 加藤 浩輔





■取組みの背景

株式会社dinosが運営する「フジテレビフラワーネット」は全国に約1,700店の優良花店をネットワークし、お花をお届けしています。しかし、加盟店不在の一部地域は配達対象外となっており、配達地域の拡充が課題となっていました。

本提携により、「フジテレビフラワーネット」の対象外地域における配達を、「花キューピット」の加盟店が担当することで、これまで対応できなかった地域へのお届けも可能に。お花とともにお客様の“贈りたい想い”を、より多くの地域へ、より確実にお届けできる体制を整えました。

加盟店約4,000店を擁する日本最大のネットワークを有する「花キューピット」と連携し、花贈り需要のさらなる喚起と花き業界全体の発展に資することを目指します。

■一般社団法人 ＪＦＴＤについて

ＪＦＴＤ花キューピットは、1953年に日本で初めての生花通信配達システム（※）を開始しました。

遠く離れた場所へ安全に花を届けるため、全国にネットワークを拡大し、現在では約4,000店の加盟店を擁する、日本最大の生花店ネットワークを運営しています。また、生花通信配達「花キューピット」の運営にとどまらず、花贈りや花文化の普及、そして花き産業の活性化を目的とした人材育成にも取り組んでいます。70年以上にわたるこれらの活動により、需要拡大と業界全体の発展に貢献し、全国に「花のある暮らし」を広げています。

※生花通信配達システム：ご注文を受けた加盟店が、お届け先に近い加盟店へ内容を連絡し、その加盟店がご希望の花を制作・配達する仕組み。

代表者 ：会長 堀切 実

所在地 ：東京都品川区北品川4丁目11番9号日本フラワー会館

事業内容 ：花贈り・花文化の普及（花育活動含む）／花贈り・花文化に関する研究調査／花贈り・花文化の国際交流／花き産業の活性化を促進するための人材育成／花キューピット取引関連（生花通信配達取引事業）／花とみどりのギフト券発行／会員のための共同事業（共同受注事業、共同購買事業、共同宣伝事業）

公式サイト ：https://www.hanacupid.or.jp/

■株式会社dinosについて

株式会社dinosは1971年に創業し、日本初のテレビショッピングを開始しました。現在はテレビ、カタログ、オンラインショップなどのメディアミックスと、付加価値の高い商品・サービスの提供を通じて、お客様一人ひとりにとって価値ある生活提案を行っています。また、2007年より、「花は心を伝えるメディア」というコンセプトのもと、希望のお花を全国にお届けする「フジテレビフラワーネット」を運営しています。全国約1,700店の優良花店をネットワークし、高い技術と提案力で季節のギフトはもちろん、法人イベントの祝花から葬儀まで、多様なシーンにお花をお届けしています。

代表者 ：代表取締役社長 加藤 浩輔

所在地 ： 東京都中野区本町2丁目46番2号

事業内容 ： 総合通信販売事業（カタログ・テレビ・インターネット等によるファッション、家具・、インテリア、美容健康、食品等の分野における商品他の販売）／リテンションマーケティング事業／フラワーネット事業／催事・店舗事業

公式サイト ：https://dinos-corp.co.jp/corporate/