全国各地から集めた絶品グルメを堪能！全国有名うまいもの大会を大丸下関店で9月10日(水)から開催
2025年9月10日(水)→16日(火)、大丸下関店6階催事場にて人気の物産展「全国有名うまいもの大会」を開催いたします。初登場が6店、人気のグルメや話題のスイーツまで全国21都道府県・計42店のうまいものがお楽しみいただけます。絶品スイーツやご当地名物を全国から取り揃えます。
絶品ジェラートで至福のひととき！
「大阪/モンテブランコ」
マロンソフトの上にモンブランクリームを絞りました。
「大阪/モンテブランコ」モンブランソフト
「福岡/和洋菓子本舗 恋寿華堂」
濃厚なめらかアイスに冷たく爽やかなシャーベットがのった夏の一押し
「福岡/和洋菓子本舗 恋寿華堂」恋寿華堂 金平糖シャーベットアイス
神戸牛はゴロっと角切り！
ネット通販5年待ちのプレミアコロッケですが、発送に影響しないよう店舗販売分から毎日限定で送り込んでいます。
「兵庫/神戸北野旭屋精肉店」
「兵庫/神戸北野旭屋精肉店」神戸ビーフプレミアコロッケ<限定数各日600>
口の中で広がる風味と柔らかさ！
初登場「三重/やき肉千力」
松阪牛の凝縮された旨みを秘伝のタレでお楽しみください。
「三重/やき肉千力」松阪牛カルビ弁当
サクサク食感がたまらない！
初登場「和歌山/紀州からあげ まんぷく亭」
国産で大きめのとり皮を余分な脂を取り除き、当店自慢の塩だれに漬け込みパリッと揚げました。
「和歌山/紀州からあげ まんぷく亭」とり皮せんべい
ほどよい塩味とお餅のこしが自慢！
「東京/とげぬき福寿庵」
おばあちゃんの原宿でお馴染みの巣鴨地蔵通商店街からお持ちいたしました。
「東京/とげぬき福寿庵」東京巣鴨塩豆大福
極上しゃぶ鍋で贅沢時間を！
初登場「島根/鴨専門店カナール」
玄米と塩を発酵させた旨みのスープで、本鴨ロース肉をしゃぶしゃぶでいただく。低温調理で鴨の概念が変わります。
「島根/鴨専門店カナール」夏の本鴨しゃぶ鍋セット
他にも「北海道/旭川駅立売商会」北海の遊善(海鮮弁当)、「東京/銀座ローストビーフ浅伊」A5ランクとろけるローストビーフにぎり味比べ、「広島/広島牡蠣専門店千両屋」かきめしカキフライ、「神奈川/イガッティ」アップルパイ、「京都/京甘味 文の助茶屋」わらびもち、「佐賀/徳なが」かにだしコロッケ、初登場「愛媛/山田屋」山田屋まんじゅうなど、全国各地のうまいものが勢揃いいたします。
「全国有名うまいもの大会」
2025年9月10日(水)→16日(火)、10:00→18:00、最終日は16:00閉場
大丸下関店 6階催事場
