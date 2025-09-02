医療機器特化型アクセラレータープログラム「MedTech Angels Season 5」今年も始まります！
医療機器開発に特化したインキュベーター、プレモパートナー株式会社は、第5回目となる医療機器特化型アクセラレータープログラム『MedTech Angels Season 5 』の開催を決定いたしました。
本プログラムでは、世界的な医療機器起業家育成プログラムである「バイオデザインメソッド」による医療現場のニーズ探索手法、薬事承認、資金調達、ピッチに関するノウハウの提供、事業開発・マーケティングなどの基礎知識を習得するブートキャンプやエキスパートによるチーム別メンタリングの実施し、先輩起業家、VC、エンジェル投資家、PMDA出身者など各領域の専門家とのネットワークを構築しながら、包括的に事業創出を支援していきます。
ヘルスケア・医療機器・プログラム医療機器の開発にチャレンジしている起業家、起業予定の皆様はぜひご応募ください！！
Season4では本選考を勝ち抜いた6チームがプログラムに参加し、最終月の「DemoDay」では白熱したピッチイベントを繰り広げました。今年度もメドテックスタートアップの支援に取り組まさせていただきます。皆さま奮ってご参加ください。
■MedTech Angles 公式サイト
https://www.premopartners.com/medtech_angels/(https://www.premopartners.com/medtech_angels/)
■オンライン説明会（応募者向け）
下記の日程でオンライン説明会を開催いたします。
プログラムへの応募をご検討されている方はぜひご参加ください。
・2025年9月18日(木) 17:00～18:00
説明会申し込みURL：https://medtechangels-s5-briefing.peatix.com(https://medtechangels-s5-briefing.peatix.com)
※協賛を検討されている方への説明会ではありません。
■プログラム概要
・実施期間：2025年12月～2026年5月（約5ヶ月間）
・参加費：無料
・支援内容（予定）
・MedTech特化戦略講義（薬事や保険償還、QMSなど計6時間）
・医療機器専門家によるチームメンタリング（計4回）
・パートナー企業様マッチングイベント：2025年12月4日(木)
・Demo Day（ピッチイベント）：2026年5月21日(木)
■エントリー：2025年11月4日(月) 12:00 まで
・応募方法
MedTech Angels Season5 エントリーフォーム(https://forms.gle/G1UHqS2tKdSUndqd9)よりご応募ください。
・応募資格
医療テクノロジーの事業化に高い関心を示し、原則 起業済のチーム、
メンタリングに参加できるチーム
※学生・社会人、国籍は不問
・募集領域
ヘルスケア・医療機器
■MedTech Angelsの特徴
起業家に、医療テクノロジー開発に必須の、マーケティング・薬事・保険償還・QMS・保険償還・資金調達方法、ピッチなど、幅広い知識やノウハウを提供します。
5ヶ月間のメンタリングを経て、資金調達が可能な事業計画まで導きます。
■協賛企業様 募集中
MedTech Angels Season5ではMedTechエコシステムを醸成するため、ご協力をいただける協賛企業様を募集しております。
ご興味のある企業様は以下までお問い合わせください。
お問い合わせ：secretariat.medtechangels@premopartners.com
■過去開催報告
・Season4 Demo Day（ピッチ大会）の様子(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000059971.html)
・Season3 最優秀賞 テクリコ杉山崇氏インタビュー(https://www.premopartners.com/medtech_angels/interview02.html)
・Season2 参加者インタビュー（起業の醍醐味と苦労とは）(https://www.premopartners.com/medtech_angels/interview01.html)
■各種問い合わせ先
secretariat.medtechangels@premopartners.com
■運営会社（事務局）
プレモパートナー株式会社
本社：東京都中央区日本橋本町3丁目11-5 日本橋ライフサイエンスビル2、601
代表者：代表取締役 桜井 公美 取締役CSO 前田 祐二郎
URL：http://www.premopartners.com/
■プレモパートナー株式会社について
2019年設立。医療機器開発に特化したインキュベーターとして、社名の由来であるラテン語の「寄り添う（Premo）」を理念に掲げ、医療現場やスタートアップに伴走。
2021年よりMedTech Angelsを主催し、数多くの起業家支援に取り組んでいる。