医療機器特化型アクセラレータープログラム「MedTech Angels Season 5」今年も始まります！

プレモパートナー株式会社

医療機器開発に特化したインキュベーター、プレモパートナー株式会社は、第5回目となる医療機器特化型アクセラレータープログラム『MedTech Angels Season 5 』の開催を決定いたしました。

本プログラムでは、世界的な医療機器起業家育成プログラムである「バイオデザインメソッド」による医療現場のニーズ探索手法、薬事承認、資金調達、ピッチに関するノウハウの提供、事業開発・マーケティングなどの基礎知識を習得するブートキャンプやエキスパートによるチーム別メンタリングの実施し、先輩起業家、VC、エンジェル投資家、PMDA出身者など各領域の専門家とのネットワークを構築しながら、包括的に事業創出を支援していきます。

ヘルスケア・医療機器・プログラム医療機器の開発にチャレンジしている起業家、起業予定の皆様はぜひご応募ください！！



Season4では本選考を勝ち抜いた6チームがプログラムに参加し、最終月の「DemoDay」では白熱したピッチイベントを繰り広げました。今年度もメドテックスタートアップの支援に取り組まさせていただきます。皆さま奮ってご参加ください。

■MedTech Angles 公式サイト

https://www.premopartners.com/medtech_angels/(https://www.premopartners.com/medtech_angels/)

■オンライン説明会（応募者向け）

下記の日程でオンライン説明会を開催いたします。

プログラムへの応募をご検討されている方はぜひご参加ください。

・2025年9月18日(木) 17:00～18:00

説明会申し込みURL：https://medtechangels-s5-briefing.peatix.com(https://medtechangels-s5-briefing.peatix.com)

※協賛を検討されている方への説明会ではありません。

■プログラム概要

・実施期間：2025年12月～2026年5月（約5ヶ月間）

・参加費：無料

・支援内容（予定）

・MedTech特化戦略講義（薬事や保険償還、QMSなど計6時間）

・医療機器専門家によるチームメンタリング（計4回）

・パートナー企業様マッチングイベント：2025年12月4日(木)

・Demo Day（ピッチイベント）：2026年5月21日(木)

■エントリー：2025年11月4日(月) 12:00 まで

・応募方法

MedTech Angels Season5 エントリーフォーム(https://forms.gle/G1UHqS2tKdSUndqd9)よりご応募ください。

・応募資格

医療テクノロジーの事業化に高い関心を示し、原則 起業済のチーム、

メンタリングに参加できるチーム

※学生・社会人、国籍は不問

・募集領域

ヘルスケア・医療機器

■MedTech Angelsの特徴

起業家に、医療テクノロジー開発に必須の、マーケティング・薬事・保険償還・QMS・保険償還・資金調達方法、ピッチなど、幅広い知識やノウハウを提供します。

5ヶ月間のメンタリングを経て、資金調達が可能な事業計画まで導きます。

■協賛企業様 募集中

MedTech Angels Season5ではMedTechエコシステムを醸成するため、ご協力をいただける協賛企業様を募集しております。

ご興味のある企業様は以下までお問い合わせください。

お問い合わせ：secretariat.medtechangels@premopartners.com

■過去開催報告

・Season4 Demo Day（ピッチ大会）の様子(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000059971.html)

・Season3 最優秀賞 テクリコ杉山崇氏インタビュー(https://www.premopartners.com/medtech_angels/interview02.html)

・Season2 参加者インタビュー（起業の醍醐味と苦労とは）(https://www.premopartners.com/medtech_angels/interview01.html)

■各種問い合わせ先

secretariat.medtechangels@premopartners.com

■運営会社（事務局）

プレモパートナー株式会社

本社：東京都中央区日本橋本町3丁目11-5 日本橋ライフサイエンスビル2、601

代表者：代表取締役 桜井 公美 取締役CSO 前田 祐二郎

URL：http://www.premopartners.com/

■プレモパートナー株式会社について

2019年設立。医療機器開発に特化したインキュベーターとして、社名の由来であるラテン語の「寄り添う（Premo）」を理念に掲げ、医療現場やスタートアップに伴走。

2021年よりMedTech Angelsを主催し、数多くの起業家支援に取り組んでいる。