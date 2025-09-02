全国160店舗を運営する「七輪焼肉 安安」の富士達が「Gi通信」「OneVoice公共」を導入

株式会社インボイス

株式会社インボイス（代表取締役：加茂 正巳 本社：東京都千代田区）が提供する、毎月企業に届く通信費と水道光熱費の請求書を一本化する経理効率化サービス「Gi通信」「OneVoice公共」を、株式会社富士達（代表取締役：川上 富達 本社：神奈川県横浜市）に導入したことで請求書処理の業務効率化に貢献した事例を公開したことをお知らせします。

詳細URL：https://media.invoice.ne.jp/case/lodging/fuji-tatsu.html

経理効率化サービス導入の背景

急成長の裏で限界を迎えたバックオフィス

富士達様は「10年で店舗数10倍」という挑戦的な目標のもと、最盛期には月10店舗ペースで出店を続け、2025年1月には160店舗を超える規模へと成長。しかし、その急成長の裏側で本社財経部には通信費や公共料金など、全国の店舗から月300枚以上の請求書が押し寄せていた。契約や解約も頻繁に発生し、請求期間やどの店舗の請求なのかを正確に把握し続けるのは至難の業。倉庫に保管された紙の請求書は、監査対応時の探索にも時間を要していた。

- 全国160店舗以上から毎月300枚を超える紙の請求書が届き、処理が煩雑- 店舗の出退店が頻繁で、請求内容を正確に把握し続けることが困難- 請求書の内容確認とExcelへの手入力という定型業務に多くの時間が割かれていた- 支払方法が店舗やエリアごとに異なり、支払手続きが手間になっていた- 監査の際に、倉庫に保管された大量の紙請求書から必要なものを探すのに時間を要していた

経理効率化サービス検討のポイント

このままでは回らない―業務効率化への強い意志が導入を後押し

「とにかくこの作業ボリュームをどうにかしたい、というのが一番の動機でした。数あるサービスの中でインボイスを選んだ決め手は、大きく分けて2つありました。一つ目は[支払先の一元化]です。金融機関や支払方法を気にすることなく、月に一度インボイス社への支払いで完結する手軽さは大きな魅力でした。

二つ目は[請求情報のデータ化]です。バラバラのフォーマットで届いていた紙の請求書が統一されたデータで納品されるので、手入力や仕分け作業から解放されるだけでなく、コストの可視化が一気に進むことが期待できました。店舗ごとの使用量や料金を簡単に比較・分析できるようになることは、単なる業務効率化に留まらず、経営管理の高度化にもつながる大きな一歩でした。」

経理効率化サービス導入後の効果

請求書処理は半分以下に。時間と心の余裕が生む次の一歩

「インボイスの一括請求サービス導入後、請求書処理にかかる時間は体感で半分以下になりました。月々の業務は、全国から届く請求書を一枚ずつ処理する作業から、月に一度インボイスから届くデータを確認・処理するだけのシンプルな流れへと変わりました。

こうした定型業務から解放されたことで、データ分析や業務改善といった、企業の成長を支える本質的な業務に時間と意識を向けられるようになりました。時間と心の余裕が生まれ、次の成長ステップに踏み出す土台が整ったことこそ、導入がもたらした最大の効果です。」と高く評価頂いている。

- 請求書処理にかかる全体の時間が、体感で半分以下まで大幅に削減- 支払先が一本化されたことで、週一回の銀行訪問や支払漏れの心配がなくなった- ペーパーレス化が実現し、紙のファイリングや保管、探索の手間が不要に- 請求情報がデータ化され、監査対応や店舗のコスト分析が瞬時に行えるようになった- 定型業務から解放され、データ分析など付加価値の高い本質的な業務に注力できるようになった

株式会社富士達について

会社名：株式会社富士達

代表取締役：川上 富達

本社： 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル10F

会社設立：1988年2月

拠点数：162店舗（直営150店舗・FC12店舗） （2025年1月現在）

企業URL：https://anan.fuji-tatsu.co.jp/

（株）インボイスの一括請求サービスとは

（株）インボイスでは、お客様に代わり請求書を受領し、通信キャリアやサプライヤーへの支払いを代行することで、お客様への請求書をおまとめし1本化する【一括請求サービス】を提供しています。

お客様は、請求書がバラバラと届くことが無くなり、(株)インボイスにて電子化した請求書や請求明細書を専用のＷＥＢサイトから毎月1回ダウンロードしていただくこととなり、請求書の保管が1回、支払いも1回となり、ペーパーレス化や業務の効率化に繋がります。

