豪放磊落な父・慎太郎、男たちを海よりも広い愛で包んだ母・典子――華麗なる一族「石原家」の特別な日々がいま明かされる。リレー・エッセイ『石原家の兄弟』10月16日刊行決定！

株式会社新潮社

母・典子について四兄弟が執筆した雑誌記事をきっかけに、家族にまつわる11のテーマについて四兄弟それぞれが自分の経験や記憶、想いを綴った『石原家の兄弟』を10月16日、新潮社から刊行いたします。長男から四男までの間には9歳の年齢差がある4人なので、テーマは同じでも、目に映っていた風景も聞いていた話も四者四様。石原家で繰り広げられたちょっと変わった日常から、家族、親子愛、兄弟愛が浮かび上がります。強烈な個性の父と夫に尽くす母。家族の間でしか知られていないエピソードが次々と登場します。さらに両親の老い・死を通して父と子、母と子、兄弟の絆を実感させてくれる作品です。

■著者紹介

写真：著者提供 左から、長男・伸晃、次男・良純、母・典子、四男・延啓、三男・宏高、父・慎太郎

■長男：石原伸晃 いしはら・のぶてる（元衆議院議員）

■次男：石原良純 いしはら・よしずみ（俳優・タレント）

■三男：石原宏高 いしはら・ひろたか（衆議院議員）

■四男：石原延啓 いしはら・のぶひろ（画家）

■書籍データ

写真：著者提供 左から次男・良純、三男・宏高、四男・延啓、長男・伸晃

【タイトル】『石原家の兄弟』

【著者名】石原伸晃／石原良純／石原宏高／石原延啓

【発売日】10月16日

【造本】四六判／ソフトカバー／288ページ

【定価】1980円（税込）

【ISBN】978-4-10-387503-1

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/