Chesty 新店舗、2025年9月3日（水）グランドオープン

株式会社Chesty

株式会社Chesty（以下「Chesty」）は、2025年9月3日（水）より、神戸阪急(阪急百貨店)に店舗をグランドオープンいたします。本店舗は、Chestyらしい華やかさとフェミニンな世界観を体現する、新たな拠点として展開いたします。

【出店情報】

店舗名：Chesty / 神戸阪急店

場所：神戸阪急 本館3階（〒651-8511 神戸市中央区小野柄通8丁目1番8号）

営業時間：神戸阪急の営業時間に準じます（詳細は公式サイトをご確認ください）

【限定販売アイテム】

神戸阪急限定の商品もご用意しております。

チャーミングブラウス(限定カラー：ブルー)

パンジートートバッグ

パンジーバッグ

【ノベルティプレゼント】

神戸阪急店舗オープンを記念して、税込33,000円以上お買い上げのお客様に、フリンジチャーム付きオリジナルコイン＆カードケースをプレゼントいたします。

※ノベルティは数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

👒【Chestyについて】

Chesty（チェスティ）は、華やかでフェミニンなデザインが特徴のレディースアパレルブランドです。

刺繍やビジューをあしらったエレガントなアイテムを中心に、日常を彩る特別なファッションを提案しています。主なターゲットは、20代後半から40代の女性。ファッションを通じてライフスタイルを豊かにしたいと考える方々に多くの支持をいただいています。神戸発のブランドとして、上質で洗練されたアイテムをお届けし、皆様の毎日をより美しく彩るお手伝いをしてまいります。

最新情報やコーディネート提案は公式Instagramでも発信中！

Instagram：@chesty_official（ https://www.instagram.com/chesty_official/ ）

【公式サイト】

https://chesty.tv/

📩【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Chesty：https://chesty.tv/

お問い合わせフォーム：https://chesty.tv/pages/contact