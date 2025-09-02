株式会社SHiRO、DXHR株式会社と業務提携

～大学生・企業向けオフラインイベントを共同開催～

株式会社SHiRO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：瀬川祐輝）は、DXHR株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：前田一成）と業務提携を締結し、AI人材の育成と採用を支援する新サービス「AIインターン」の提供を開始いたします。

本提携に伴い、サービス提供開始を記念した大学生および企業向けのオフラインイベントを共同で開催することをお知らせします。

業務提携の背景と目的

近年、AI技術の社会実装が急速に進む一方で、企業におけるAI人材の不足は深刻な課題となっています。特に、実践的なスキルを持つ即戦力人材の獲得は、多くの企業にとって喫緊の課題です。

株式会社SHiROは、これまで企業向けに若手の人材採用や開発・DX推進コンサルティングを提供してまいりました。一方、DXHR株式会社は、AI技術を活用した各業種・各職種に特化した実践的なAI研修プログラムを提供する人材育成ソリューションに強みを持っています。このたびの業務提携により、両社の強みを融合させ、企業が求める実践的なAIスキルを持った学生を育成し、円滑な採用を支援する仕組みを構築します。

新サービス「AIインターン」について

「AIインターン」は、企業が抱える実際の課題をAIを活用して解決するプロジェクト型インターンシップサービスです。

企業向け: AIを活用した課題解決の推進と、実践力のあるAI人材の発掘・採用を同時に実現します。

大学生向け: 企業課題に挑戦することで、就職活動における自身の市場価値を高める実践的なAIスキルを習得できます。また、インターンシップを通じて企業との接点を持ち、将来のキャリアを考える機会を提供します。

オフラインイベントの開催概要

本サービスのローンチを記念し、大学生と企業を対象としたオフラインイベントを共同開催します。本イベントは、就職活動を控えた学生の皆様、およびAI人材の採用を検討されている企業のご担当者様を対象としています。

イベント内容

就職活動におけるインターンの重要性: 従来のインターンシップとの違いや、実践的なスキルを身につけることの重要性について解説します。

AIを使いこなす人材の採用について: 企業がどのようなAI人材を求めているのか、その採用のポイントをパネルディスカッション形式で議論します。

「AIインターン」サービスのご紹介: サービスの具体的な内容や参加メリットについてご説明します。

AI活用の実践ワークショップや懇親会を行うイベントとなっておりますので、学生様・企業様双方のミスマッチを減らすことが可能です。

開催概要 学生と企業の未来を作る！即実践できるAIスキル活用法

開催日時: 2025年9月18日（木） 19:30～21:30

開催場所: NeuroHub（〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-20-11渋谷協和ビル10F）

参加費: 学生無料 企業メニュー複数ご用意

対象: AI分野に興味のある大学生、AI人材の採用を検討している企業のご担当者様

申し込み方法: shiro.contact@kokoshiro.co.jp までご連絡ください。

■ DXHR株式会社について

「日本のAI・DX人材不足を解消する」をビジョンに掲げ、AI・DX人材の育成・紹介サービスを提供しています。独自の教育プログラムと企業ネットワークを活かし、企業のデジタルトランスフォーメーションを加速させます。

■ 株式会社SHiROについて

長期インターン求人メディア「ココシロインターン」を中心に、長期インターンの採用支援や定着支援をサービス提供しています。

また、AI×就職活動をテーマに「SmartES」や「企業分析AI」を運営し、インターン活動から就職活動支援まで一貫して行なっております。

本件に関するお問い合わせ

株式会社SHiRO 広報担当

メール：[info@kokoshiro.co.jp]