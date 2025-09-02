ナレッジデリ、新機能と新料金プランを発表

株式会社デジタル・ナレッジ

導入実績3,000超を誇るeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明）は、クラウド型学習支援サービス「ナレッジデリ」において、顔認証オプションの大幅強化と、教育担当者を支援するAI機能「Teacher’s Copilot」を実装したことをお知らせいたします。

さらに、ユーザーのニーズに応える4つの新料金プランを新設。ナレッジデリは IT導入補助金2025対象ツールでもあり、これまで以上に導入しやすくなりました。

詳細を見る :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/43833/

新機能について

■ 顔認証オプション機能の強化

・受講中の定期的な顔認証チェック

受講開始時だけでなく、学習中やテスト中にも顔認証を実施。不正受講を抑止します。

・リアルタイム監視・記録

学習の進行中に顔が検出されない場合や、複数人の映り込みが確認された場合にアラートを発報。記録としても残すことが可能です。

・精度向上と利便性の両立

AIによる画像解析の強化により、認証精度が向上。専用機器を必要とせず、PCやスマートフォンのカメラで利用可能です。

これにより、試験や資格講習における本人確認の信頼性が向上し、不正防止に大きく貢献します。

顔認証オプション機能：https://www.digital-knowledge.co.jp/product/kd/option_kd/kd_face-recognition/

■ Teacher’s Copilot（ティーチャーズ・コパイロット）

生成AIを活用して教材制作者の作業を支援するAIアシスタント機能です。効率的な研修運営を支援します。

・AIマルチ教材生成

講義の音声・映像・資料などの既存教材を登録するだけで、テスト問題や学習ポイントの要約など、多様なバリエーションの教材を自動生成します。

これにより、教材作成の手間が大幅に軽減されるとともに、教育現場の質と効率の両立が可能になります。

Teacher’s Copilot：https://www.digital-knowledge.co.jp/product/kd/option_kd/kd_teachers-copilot/

新料金プランについて

■ 4つの料金プランについて

お試しの無料プランから認定研修向けの不正防止プランまで、導入目的に応じて選べる4つの新料金プランを新設。小規模導入から本格運用まで幅広く対応可能で、コストパフォーマンスを最適化します。

料金プラン：https://www.digital-knowledge.co.jp/product/deli/

■ IT導入補助金2025の活用について

ナレッジデリは、IT導入補助金2025の通常枠の対象ツールとして登録されています。補助金を活用し、導入コストを最大50％（最大補助額：150万円）も抑えて最新のeラーニング環境を整備することができます。

当社プレスリリース：https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/43649/

ナレッジデリについて

ナレッジデリは、eラーニングシステムとサーバと運用サポートがセットになったASPサービスです。

“学習”＋“教材作成”＋“管理”といったeラーニングの基本機能のすべてをすぐに手に入れることができます。

ナレッジデリ：https://www.digital-knowledge.co.jp/product/deli/

株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢や想いを共有しながら、私たちが「学びの架け橋」となり、学習環境を創造します。

私たちの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」を、より効率的かつ効果的に流通させ、受講者に届けること。そして、より良い知識社会の実現に貢献することです。これは、日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任と考えています。

デジタル・ナレッジは、教育機関様や研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現します。

株式会社デジタル・ナレッジ

代表取締役社長 はが 弘明 ／ 代表取締役COO 吉田 自由児

公式HP：http://www.digital-knowledge.co.jp/

お問い合わせフォーム：https://www.digital-knowledge.co.jp/inquiry/

東京本社

〒110-0005

東京都台東区上野5-3-4 eラーニング・ラボ秋葉原

TEL：03-5846-2131(代表) 050-3628-9240(導入ご相談窓口)

本件に関するお問い合わせ

株式会社デジタル・ナレッジ

担当：サービス推進事業部

E-mail：service-promotion@digital-knowledge.co.jp