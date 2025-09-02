TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』グッズの予約販売を下記サイトにて9月2日（火）から開始いたしました。




TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』より


新商品が登場！




オリジナル描き起こしシリーズ


「POTEmochoシリーズ」を使用したデザインに注目！





■販売サイト：https://www.vvit.jp/


■予約開始：2025年9月2日（火）12:00～


■出荷予定日：2025年11月下旬予定






～～商品ラインナップご紹介～～








(C) 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会




※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。




今後もシンクイノベーション株式会社では、


アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！




＜会社概要＞


　シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）


〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


中津明大ビル 8階


大阪営業所　MD事業部





＜事業概要＞


　アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売