TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！
シンクイノベーション株式会社
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』グッズの予約販売を下記サイトにて9月2日（火）から開始いたしました。
TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』より
新商品が登場！
オリジナル描き起こしシリーズ
「POTEmochoシリーズ」を使用したデザインに注目！
■販売サイト：https://www.vvit.jp/
■予約開始：2025年9月2日（火）12:00～
■出荷予定日：2025年11月下旬予定
～～商品ラインナップご紹介～～
(C) 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会
※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。
今後もシンクイノベーション株式会社では、
アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！
＜会社概要＞
シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21
中津明大ビル 8階
大阪営業所 MD事業部
＜事業概要＞
アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売