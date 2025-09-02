「nosh DOGおすすめ4食セット」または「Amazonギフトカード1,000円分」が20名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催

ナッシュ株式会社

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションに掲げ、手軽に美味しく栄養管理ができる冷凍宅配食サービス「nosh(ナッシュ)」を提供するナッシュ株式会社（本社：大阪市、代表取締役：田中 智也）は、2025年9月2日(火)から9月15日(月)までの期間限定で、抽選で10名様に「nosh DOGおすすめ4食セット」(※)または20名様に「Amazonギフトカード1,000円分」が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

(※)商品はお選びいただけません。

◼️キャンペーン概要

本キャンペーンは、nosh DOGの公式XまたはInstagramよりご参加いただけます。

ぜひこのお得な機会にご応募ください。

キャンペーン期間：9月2日(火)～9月15日(月)23:59

【プレゼント１.：nosh DOGおすすめ4食セット】

nosh DOGの人気メニューから厳選した4食セットを抽選で10名様にプレゼントします。

【プレゼント２.：Amazonギフトカード】

Amazonギフトカード1,000円分を抽選で20名様にプレゼントします。

＜Xから参加の場合＞

1. nosh DOG公式アカウント（ https://x.com/nosh_dog_fresh ）をフォロー

2. 本キャンペーン投稿をリポスト

3.プレゼント１.または２.のどちらが欲しいかをリプライ

＜Instagramから参加の場合＞

1. nosh公式アカウント（ https://www.instagram.com/nosh_dog_fresh/ ）をフォロー

2. 本キャンペーン投稿にいいね

3.プレゼント１.または２.のどちらが欲しいかをコメント

◼️初回特典

気軽にお試しいただけるよう、初回特典もご用意しております。お得なこの機会にぜひご利用ください。

・【初回特典】送料無料

・【初回特典】1食149円

・返金保証制度あり

※詳細はnosh DOGの公式サイトをご覧ください。

◼️nosh DOGとは

nosh DOGは、冷凍宅配食サービス「nosh」が手がける新ブランドです。「世界中の愛犬の食生活を変え、健康で豊かな未来を届ける。」というミッションのもと、2025年4月に立ち上げました。noshと同等の品質の食材を使用し、独自の栄養基準に基づいたレトルトタイプのドッグフードを提供しています。約30種類のバラエティ豊かなメニューは、まるで人の食事のような楽しさがあり、愛犬との暮らしをより豊かに彩ります。また、紙製レトルトパウチを採用しており、環境にも配慮した、愛犬にも飼い主にもやさしいサービスです。

https://nosh.jp/dog

◼️ナッシュ株式会社について

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう約100種類の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年6月には累計販売食数1.3億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。

