2025年8月末時点ネットワーク参加状況とクラファン開始

一般社団法人助けあいジャパン



http://corp.tasukeaijapan.jp/toilet/

この夏、何度か線状降水帯の脅威にさらされた日本。被害を受けた方々も少なくありませんでした。改めてお見舞い申し上げます。実際、いくつかの自治体から出動の問い合わせがありましたが、断水解除が早かったおかげで出動には至っておりません。まだまだ台風はこれからです。気を引き締めて体制準備をしています。


ネットワーク参加自治体と最大支援値　

2025年8月に２自治体に加わっていただきました



静岡県　　富士市
静岡県　　西伊豆町
愛知県　　刈谷市
北海道　　沼田町
福岡県　　篠栗町
奈良県　　田原本町
大阪府　　箕面市
福岡県　　須恵町
山梨県　　北杜市
千葉県　　君津市
新潟県　　見附市
山梨県　　富士吉田市
高知県　　高知市
埼玉県　　越谷市
秋田県　　大仙市
京都府　　亀岡市
群馬県　　大泉町
群馬県　　県庁
神奈川県　鎌倉市
大阪府　　泉佐野市
福島県　　棚倉町
富山県　　魚津市
大阪府　　交野市


岐阜県　　県庁


東京都　　調布市


群馬県　　みどり市　


和歌山県　みなべ町


三重県　　志摩市


東京都　　品川区 　


三重県　　玉城町


和歌山県　上富田町


茨城県　　取手市


福井県　　福井県庁


山口県　　平生町


東京都　　府中市 NEW


東京都　　小平市 NEW



府中市号


小平市号

１.参加自治体数:：36


※2025年3月末予定：57
２.みんな元気になるトイレ：144室　・トレーラー型：84室（22台×4室-4室）　※4台はバリアフリー仕様（3室）のため　・トラック型：70室（14台×5室）


３.対応避難者数：7,700人/日（154室×50人）


４.対応トイレ回数：36,000回／日　※36台×1,000回



新しい仲間がクラウドファンディングに挑戦中です。


https://readyfor.jp/projects/mintore-minamiuonumacity
南魚沼市｜～9月30日（火）

目標金額 8,000,000円


【応援コメント】


富山県在住です。昨年、能登震災のボランティアで現地入りして、トイレ事情のヒドさに愕然としました。雪の真冬で暖房もなく、タイツを何重にも履いて、上着はスキーウェアの超厚着の状態で、超窮屈な和式の仮設トイレ。もう本当に最悪でした。でも、きっとこのトイレなら絶対元気が出ます！貴市のお取り組み応援しています。頑張ってください！






https://readyfor.jp/projects/mintore-hironotown
広野町｜9月1日（月）～10月31日（金）

目標金額 8,000,000円


【応援コメント】


多くの方の助けになりますように。







https://readyfor.jp/projects/mintore-nishitokyocity
西東京市｜9月1日（月）～11月12日（水）

目標金額 10,000,000円


【応援コメント】


とてもいい取組だと思い、初めてのふるさと納税をしました！みんなの力で西東京から全国にトイレ問題の解決を広げていきましょう！







ぼうさいこくたいに参加します


https://bosai-kokutai.jp/2025/


https://bosai-kokutai.jp/2025/o-39/

主催団体：災害派遣トイレネットワーク協力団体：一般社団法人 助けあいジャパン、災害派遣トイレネットワーク参加36自治体






https://bosai-kokutai.jp/2025/o-55/

主催団体：見附市






https://cd20250907.peatix.com/

日時：2025年9月7日（日）午前7:30～9:30
場所：万代島多目的広場「大かま」



新潟のごはんに、新潟の出汁。
おかわり自由の「出汁茶漬け」で、
防災の仲間と、朝のつながりを育みましょう。