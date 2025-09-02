2025年8月末時点ネットワーク参加状況とクラファン開始

一般社団法人助けあいジャパン

この夏、何度か線状降水帯の脅威にさらされた日本。被害を受けた方々も少なくありませんでした。改めてお見舞い申し上げます。実際、いくつかの自治体から出動の問い合わせがありましたが、断水解除が早かったおかげで出動には至っておりません。まだまだ台風はこれからです。気を引き締めて体制準備をしています。

ネットワーク参加自治体と最大支援値

2025年8月に２自治体に加わっていただきました

静岡県 富士市

静岡県 西伊豆町

愛知県 刈谷市

北海道 沼田町

福岡県 篠栗町

奈良県 田原本町

大阪府 箕面市

福岡県 須恵町

山梨県 北杜市

千葉県 君津市

新潟県 見附市

山梨県 富士吉田市

高知県 高知市

埼玉県 越谷市

秋田県 大仙市

京都府 亀岡市

群馬県 大泉町

群馬県 県庁

神奈川県 鎌倉市

大阪府 泉佐野市

福島県 棚倉町

富山県 魚津市

大阪府 交野市

岐阜県 県庁

東京都 調布市

群馬県 みどり市

和歌山県 みなべ町

三重県 志摩市

東京都 品川区

三重県 玉城町

和歌山県 上富田町

茨城県 取手市

福井県 福井県庁

山口県 平生町

東京都 府中市 NEW

東京都 小平市 NEW

府中市号小平市号

１.参加自治体数:：36

※2025年3月末予定：57

２.みんな元気になるトイレ：144室 ・トレーラー型：84室（22台×4室-4室） ※4台はバリアフリー仕様（3室）のため ・トラック型：70室（14台×5室）

３.対応避難者数：7,700人/日（154室×50人）

４.対応トイレ回数：36,000回／日 ※36台×1,000回

新しい仲間がクラウドファンディングに挑戦中です。

https://readyfor.jp/projects/mintore-minamiuonumacity南魚沼市｜～9月30日（火）

目標金額 8,000,000円

【応援コメント】

富山県在住です。昨年、能登震災のボランティアで現地入りして、トイレ事情のヒドさに愕然としました。雪の真冬で暖房もなく、タイツを何重にも履いて、上着はスキーウェアの超厚着の状態で、超窮屈な和式の仮設トイレ。もう本当に最悪でした。でも、きっとこのトイレなら絶対元気が出ます！貴市のお取り組み応援しています。頑張ってください！

https://readyfor.jp/projects/mintore-hironotown広野町｜9月1日（月）～10月31日（金）

目標金額 8,000,000円

【応援コメント】

多くの方の助けになりますように。

https://readyfor.jp/projects/mintore-nishitokyocity西東京市｜9月1日（月）～11月12日（水）

目標金額 10,000,000円

【応援コメント】

とてもいい取組だと思い、初めてのふるさと納税をしました！みんなの力で西東京から全国にトイレ問題の解決を広げていきましょう！

ぼうさいこくたいに参加します

https://bosai-kokutai.jp/2025/https://bosai-kokutai.jp/2025/o-39/

主催団体：災害派遣トイレネットワーク協力団体：一般社団法人 助けあいジャパン、災害派遣トイレネットワーク参加36自治体

https://bosai-kokutai.jp/2025/o-55/

主催団体：見附市

https://cd20250907.peatix.com/

日時：2025年9月7日（日）午前7:30～9:30

場所：万代島多目的広場「大かま」

新潟のごはんに、新潟の出汁。

おかわり自由の「出汁茶漬け」で、

防災の仲間と、朝のつながりを育みましょう。