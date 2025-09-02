2025年8月末時点ネットワーク参加状況とクラファン開始
この夏、何度か線状降水帯の脅威にさらされた日本。被害を受けた方々も少なくありませんでした。改めてお見舞い申し上げます。実際、いくつかの自治体から出動の問い合わせがありましたが、断水解除が早かったおかげで出動には至っておりません。まだまだ台風はこれからです。気を引き締めて体制準備をしています。
ネットワーク参加自治体と最大支援値
2025年8月に２自治体に加わっていただきました
静岡県 富士市
静岡県 西伊豆町
愛知県 刈谷市
北海道 沼田町
福岡県 篠栗町
奈良県 田原本町
大阪府 箕面市
福岡県 須恵町
山梨県 北杜市
千葉県 君津市
新潟県 見附市
山梨県 富士吉田市
高知県 高知市
埼玉県 越谷市
秋田県 大仙市
京都府 亀岡市
群馬県 大泉町
群馬県 県庁
神奈川県 鎌倉市
大阪府 泉佐野市
福島県 棚倉町
富山県 魚津市
大阪府 交野市
岐阜県 県庁
東京都 調布市
群馬県 みどり市
和歌山県 みなべ町
三重県 志摩市
東京都 品川区
三重県 玉城町
和歌山県 上富田町
茨城県 取手市
福井県 福井県庁
山口県 平生町
東京都 府中市 NEW
東京都 小平市 NEW
府中市号
小平市号
１.参加自治体数:：36
※2025年3月末予定：57
２.みんな元気になるトイレ：144室 ・トレーラー型：84室（22台×4室-4室） ※4台はバリアフリー仕様（3室）のため ・トラック型：70室（14台×5室）
３.対応避難者数：7,700人/日（154室×50人）
４.対応トイレ回数：36,000回／日 ※36台×1,000回
新しい仲間がクラウドファンディングに挑戦中です。
https://readyfor.jp/projects/mintore-minamiuonumacity
南魚沼市｜～9月30日（火）
目標金額 8,000,000円
【応援コメント】
富山県在住です。昨年、能登震災のボランティアで現地入りして、トイレ事情のヒドさに愕然としました。雪の真冬で暖房もなく、タイツを何重にも履いて、上着はスキーウェアの超厚着の状態で、超窮屈な和式の仮設トイレ。もう本当に最悪でした。でも、きっとこのトイレなら絶対元気が出ます！貴市のお取り組み応援しています。頑張ってください！
https://readyfor.jp/projects/mintore-hironotown
広野町｜9月1日（月）～10月31日（金）
目標金額 8,000,000円
【応援コメント】
多くの方の助けになりますように。
https://readyfor.jp/projects/mintore-nishitokyocity
西東京市｜9月1日（月）～11月12日（水）
目標金額 10,000,000円
【応援コメント】
とてもいい取組だと思い、初めてのふるさと納税をしました！みんなの力で西東京から全国にトイレ問題の解決を広げていきましょう！
ぼうさいこくたいに参加します
https://bosai-kokutai.jp/2025/
https://bosai-kokutai.jp/2025/o-39/
主催団体：災害派遣トイレネットワーク協力団体：一般社団法人 助けあいジャパン、災害派遣トイレネットワーク参加36自治体
https://bosai-kokutai.jp/2025/o-55/
主催団体：見附市
https://cd20250907.peatix.com/
日時：2025年9月7日（日）午前7:30～9:30
場所：万代島多目的広場「大かま」
新潟のごはんに、新潟の出汁。
おかわり自由の「出汁茶漬け」で、
防災の仲間と、朝のつながりを育みましょう。