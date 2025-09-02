新卒採用の“量”と”質”の課題を同時に解決する「就活プロフィールシート（就活PS）」先行導入企業の募集を開始。

株式会社就活3.0

株式会社就活3.0（本社：東京都千代田区、代表知取締役：辻翔太、以下就活3.0）は、【母集団形成課題】【マッチング課題】【フォロー課題】【工数課題】など、多くの新卒採用課題を多面的に解消できる次世代型HR系SaaSサービス『就活プロフィールシート』の先行利用版を、2025年10月1日にリリースします。

特設サイト（http://profilesheet01.skt-next.com/(http://profilesheet01.skt-next.com/)）の公開に伴い、本来基本プラン60万円/年のサービスを、1万円/年で3年間利用可能な特別先行利用枠をご用意しました。

■サービス概要

就活プロフィールシート（以下PS）は、学生の【学歴】【人生経験】【実績】【価値観】などのパーソナルレコード（これまでの人生の歩み）が一元的に記録・管理され、企業が共同で活用する学生データベースです。就職活動におけるイベント参加やOBOG訪問、選考応募の際などに学生が企業へ提出（閲覧承認）することで、企業がより深く、正確に学生を理解するためのツールです。

■3つの機能

PSには大きく3つの機能があります。

【01】学生情報の共通データベース

ESや面接で一般的に問われる設問や学生評価に役立つ設問をPSが包括的に課し、学生の承諾を得たうえで各社が閲覧できます。収集に時間も労力もかかる学生情報をゼロコストで収集できるため、企業様はPSの内容より数歩踏み込んだ具体的な内容や自社がこだわる独自の設問など、マッチング確度を高める情報収集に集中していただけます。

【02】母集団の高精度スクリーニング

PSの回答項目に基づいた高精度な学生検索機能を備えています。これにより、企業様が保有する母集団の中から、重視する実績や価値観を持つ学生を簡単に抽出できます。フォロー優先度の高い学生の選定や、現場の採用要件に対する目線合わせなど、企業様の採用課題に応じて多様な活用方法が想定されます。

【03】スカウト機能（完全無料オプション）

PSで収集した網羅的な学生データを基盤とするダイレクトリクルーティング機能です。大量採用を目的とせず、どうしても出会いたい1名との接点創出に特化しています。研究実績・学術系統・拠点・職種など、各社様にとって採用難度が高い対象に関するKPI未達リスクを防ぐ役割が大きな特徴です。

※2026年4月β版リリース、7月正式リリース予定の機能です。

■なぜこのサービスを作ったのか？

【企業のために】

近年、日本の新卒採用には変化が強く求められている感覚があります。就活の早期化・長期化や優秀人材獲得競争の激化、それらに伴う採用目標達成の難易度上昇など、採用担当者様・責任者様の課題意識が多くの企業で強まっています。しかも、その課題は、今後緩和するどころか、さらに深刻化していく可能性が高いのが現状です。

自社にマッチする人材を獲得するために必要な時間・費用・労力は増大し、人材にこだわる余裕がなくなると、それは企業の成長に影響します。我々は、そうした“ジリ貧”ともいえる市場環境を打破するために、本サービスを開発しました。

【学生のために】

日本の新卒採用は「資質」を重視する『ポテンシャル採用』が基本です。しかし現実には、WEBテストやエントリーシート、グループディスカッション、面接などの対策に時間と労力をかけなければ、選考を通過しにくいのも事実です。その結果、学生が学業や研究、留学、課外活動、アルバイトなどを通じて得られる本質的な経験に、十分な時間を割けないという課題が生じています。

私たちは、こうした“就活の非本質”によって学生の成長機会や努力の価値が損なわれてしまう現状を変えたいと考えています。学生が自らの可能性を伸ばす活動に集中できる環境を整えることは、最終的に企業にとっても多様で能力の高い人材との出会いにつながります。そのために、私たちは本サービスを開発しました。

■ご案内

特設サイトの公開に伴い、本日より先行導入企業様の募集を開始いたします。

リリース初期からご導入いただく企業様への感謝を込め、ほぼ無料に近い特別プランをご用意しました。さらに、現在開発中のスカウト機能が実装された際には、より多くの学生にスカウトを送れる特典も含まれており、低コストで新卒採用の母集団形成にご活用いただけます。

就活プロフィールシート先行導入優遇キャンペーン

キャンペーン内容

（１）本来60万円/年を、導入から3年間に限り1万円/年でご提供。

（２）スカウト承諾上限を無条件で最大枠にてご提供（1年間のみ）。

期間

2025年9月1日（月）～2025年12月19日（金）

※都合により、早期終了となる可能性がございます。

ご利用条件

・新卒採用を行う企業様（同業他社様を除く）。

・サービスのご利用（学生への提出を求める）。

・弊社各種サイト、資料への導入企業としての掲載許可。

・ご利用者インタビューへのご協力。

■代表コメント

このたびは本プレスリリースをご覧いただき、誠にありがとうございます。

年々環境が厳しさを増す新卒採用市場において、採用目標の重さに苦しむ担当者様を数多く見てまいりました。内定辞退や目標数の上方修正、特定領域での母集団形成の難しさなど、厳しい局面でこそ、本サービスの有効性をご実感いただけると考えております。

本サービスはまだ発展途上ではございますが、ご導入いただく企業様にできる限り大きな価値を提供できるよう、今後も一層尽力してまいります。引き続きご期待いただければ幸いです。

代表取締役 辻 翔太

■会社概要

会社名 ：株式会社就活3.0

所在地 ：東京都千代田区外神田3丁目6番13号 清田商会ビル401

代表者 ：代表取締役 辻 翔太

設立 ：2024年10月29日

事業内容：HR Tech事業、DE＆I推進事業

ＵＲＬ ：https://www.skt-next.com/（コーポレートサイト）

http://profilesheet01.skt-next.com/（サービスサイト）

