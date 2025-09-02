「Z世代の腰痛急増」スマホとゲーミング文化の落とし穴若年層に広がる“現代型慢性痛”とは

Well Body株式会社施術現場で見えた「Z世代の慢性痛」

「腰痛＝中高年の悩み」という常識が、いま大きく変わろうとしています。

近年、スマホやゲームの長時間利用による不良姿勢が影響し、20代の若年層の間で**“姿勢由来の慢性痛”**が急増中。

Well Body株式会社が提供する企業向け出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」では、累計10,000人以上への施術実績の中で、20代が全体の約2割を占め、腰や肩・首の慢性痛を訴えるケースが目立っています。

※調査人数：10,000人

※調査期間：2022年9月1日~2025年9月1日

主な原因として、姿勢不良・身体活動量の不足・自己ケア習慣の欠如に起因する「現代型の慢性痛」として分類され、日本腰痛学会による全国調査と、弊社が調査した、Z世代のデスクワーカーの慢性痛の調査に一致が見られました。

【参考データ】日本腰痛学会による全国調査

（出典：日本腰痛学会発表／2023年）

これらの施策を企業・家庭双方で取り入れることで、「未来の健康損失」を防ぐきっかけになります。

今後の展望

Well Body株式会社は今後も、「Offi-Stretch(R)」を通じて、Z世代を含むすべての世代の健康を支援し、“見えにくい健康課題”を可視化・改善する社会的アクションを推進してまいります。

