ZOZOTOWNコラボモデル！秋らしいバーガンディカラーと上品なスウェード素材のSAMBA OGを9月5日より販売開始！

株式会社ZOZO

アディダス オリジナルスの名作シューズ「SAMBA OG」のZOZOTOWNコラボモデルを、9月5日（金）よりZOZOTOWNにて予約販売します。秋らしさを感じる深みのあるバーガンディカラーのZOZOTOWNコラボモデルは、上品な質感のスウェード素材を使用し、秋冬のスタイリングに自然に溶け込むスニーカーです。

・商品名：SAMBA OG ZOZO

・発売日：2025年9月5日（金）10:00

・価格：15,950円（税込）

・展開サイズ：22.0cm～30.0cm（ハーフサイズ展開あり）

・URL：https://zozo.jp/shop/adidas/goods/96704852/

※9月5日（金）10時より商品公開

・お届け時期：2025年9月中旬予定

※9月5日（金）時点でのアディダス公式通販サイト、店舗での販売は予定しておりません。なお、今後販売状況により取り扱い店舗が変更となる場合がございます。

＜SAMBA（サンバ）について＞

アディダス・オリジナルスが誇る名作、SAMBA（サンバ）。

元々はインドアサッカー用として生まれたこのシューズは、長きにわたり、ルーツとするスポーツの垣根を越えて愛されてきた。

アイコニックなシルエットが、足元をスタイリッシュに見せてくれる。

サイドのスリーストライプスが、さりげなくアディダスの伝統を表現。真のクラシックを、現代のトレンドセッターに向けて再定義したモデル。