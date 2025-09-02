K-POP男性2人組ユニットToo Many Color、チーム名変更後初 9月2日ニューシングル「Dangerous」で電撃カムバック

Danmee 株式会社写真＝Playmaker E&M Inc.

K-POP男性2人組ユニット Too Many Color（トゥー・メニー・カラー）が、チーム名変更後初のカムバックを迎える。

Too Many Colorは９月2日午後6時、各種音源サイトを通じてニューシングル「Dangerous（デンジャラス）」をリリースする。

「Dangerous」はプロデューサーAVGSが手掛けた楽曲で、強烈なビートと中毒性のあるメロディーが際立つナンバー。危険な愛だと知りながらも、頭と胸を埋め尽くす混乱した感情を表現した。

特に今回のカムバックステージでは、破格的なコンセプトと、2人の完璧なチームワークが光るペアダンスで、さらに強烈な印象を残す見込みだ。

Too Many Colorは、約13年間にわたり日本で活動してきたグループApeaceのメンバー、ウォンシクとスンヒョクが結成した2人組ユニット。2023年6月には「TMC」という名前でシングル「Color（カラー）」を発表し、国内外で活動を続けてきた。

一方、Too Many Colorの新曲「Dangerous」は９月２日午後6時に各種音源サイトで公開され、今後多彩なカムバック活動を展開していく予定だ。

※取材および日本でのプロモーションなどに関するお問い合わせ：Danmee株式会社