GARRACKから「ハイキュー!!」のスマートウォッチが登場。烏野高校と音駒高校をイメージした2モデルを9月下旬に発売します。

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長 宮上光喜）はキャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK （ギャラック）」から、アニメ「ハイキュー!!」の烏野高校と音駒高校をイメージしたスマートウォッチを9月下旬に発売します。

商品の詳細、発売日等の詳細は、近日中にSNS・HP等で発表いたしますので、フォローしてお待ちください。

GARRAK 公式X

https://twitter.com/GARRACK_watch

GARRAK 公式サイト

https://world-wide-watch.jp/c/brand/gar

【アニメ「ハイキュー!!」とは】

集英社「週刊少年ジャンプ」に2012年2月から8年半に渡って連載され、コミックスの累計発行部数は7000万部を突破！バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー!!』。この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からスタートし、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作・放送され、原作読者のみならず国内外のアニメファンを熱狂と感動に巻き込んだ。

それから4年、「ハイキュー!!」の次なる舞台は劇場版へ！2024年2月に『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、烏野高校と因縁のライバルである音駒高校の対決が繰り広げられた本作は、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録！また『日本アカデミー賞』優秀アニメーション作品賞を受賞し、いま最も勢いのあるスポーツアニメとして話題となった。

そして待望の続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』、スペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」の制作が決定！烏野VS鴎台、梟谷学園高校VS狢坂高校の熱き準々決勝の劇的瞬間を見逃すな！

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

【GARAACK（ギャラック）とは】

日本が誇るキャラクターとファッションを高次元で融合させたライフスタイルブランドです。厳選された素材を使用し、大人の日常生活に溶け込むこだわりのデザインで、キャラクターの魅力を日々の暮らしに取り入れることができます。上質なアイテムで、心が躍るような特別な瞬間をお楽しみください。

GARRACK公式サイト https://world-wide-watch.jp/c/brand/gar

発売元：株式会社ウエニ貿易

時計、ファッション雑貨、フレグランス等のブランドを取り扱う専門商社。輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。ヴェルサーチェウォッチやフルラウォッチの日本総代理店を務める一方、メーカーとしてエンジェルハートやGARRACKを開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。

ウエニ貿易公式サイト http://ueni.co.jp/