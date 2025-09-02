ÍÄ»ùÃÎ°é¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖÅ·¿À¡×¿·¥â¥Ç¥ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó½ÐÎÏµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡ª¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¾Ð´é¤È³Ø¤Ó¤Î¥·¥¢¥¿ー¤Ë¡£
¤ª¤¦¤Á¤òÍÄ»ù¶µ¼¼¤ËÊÑ¤¨¤ëÃÎ°é¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¶µºà¡ÖÅ·¿À¡×¤ò´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥ª¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹õß· ·Ä¾¼¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤Î½ÐÎÏ¡Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¾å¤Î»Ò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢²¼¤Î»Ò¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à³Ø¤Ó¤Î»þ´Ö¤ò¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ä²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤ë¡¢¿·¤·¤¤³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡§¤´²ÈÂ²¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ò·Á¤Ë
¡ÖÅ·¿À¡×¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤3¿Í¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ëÅÀ¤¬¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´ÍøÍÑ¤Î¤´²ÈÄí¤«¤é¡Ö¾å¤Î»Ò¤Î³Ø½¬²èÌÌ¤ò¡¢²¼¤Î»Ò¤Ë¤â¤Ã¤È¸ú²ÌÅª¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡×¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç±þ±ç¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤òÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤³¤½¤¬ºÇ¹â¤Î³«È¯»Ø¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¤´²ÈÂ²¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó½ÐÎÏµ¡Ç½¤Î³«È¯¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·µ¡Ç½¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹¡¢²ÈÂ²¤Î¿·¤·¤¤¥ï¥ó¥·ー¥ó
¡ÖÅ·¿À¡×ÍÄ»ù¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÈÇ¡Ê¢¨¡Ë¤Î²èÌÌ¤ò¡¢¤´²ÈÄí¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¥ß¥éー¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª»ÒÍÍ¤¬²ò¤¤¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ò²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦Í¤·¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢±þ±ç¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢º£¸åÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¡ÖÅ·¿À¡×ÍÄ»ù¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÈÇ¤Î²èÌÌ¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ³Ú¤·¤àÍÍ»Ò
¿·¤·¤¤"¤¤ç¤¦¤À¤¤³Ø½¬"¤Î·Á
¤ª»ÒÍÍ¤¬Ì´Ãæ¤Ç²ò¤¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂç²èÌÌ¤Î¤Ò¤é¤¬¤Ê¥¯¥¤¥º¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡×¤È±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ç¤¤¿¡ª¡×¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¤ä¥Þ¥Þ¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡×¤ÈÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¾®¤µ¤ÊÄï¤µ¤ó¤äËå¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡¦¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î´ò¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤È¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê²èÌÌ¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Î²¹¤«¤¤À¼±ç¤òÁ´¿È¤ÇÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤ËÊ¸»ú¤ä¿ô¡¢²»¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ì¤ê¤¨¡×¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÁ°¤Ç¥Ôー¥¹
¤³¤ÎÂÎ¸³¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È
¼çÌò¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ë¡§²ÈÂ²¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤ë´î¤Ó¤¬¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤È¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ø½¬°ÕÍß¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£
²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ë¡§¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡¦¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í·¤Ó¤Î±äÄ¹¤ÇÎÉ¼Á¤Ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤¬¼«Á³¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤´²ÈÂ²¤Ë¡§»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¶¦Í¤·¡¢¶¦¤Ë´î¤Ó¹ç¤¦¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
³èÍÑ¤Î¹¤¬¤ê
¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¤Î¡É¤¤ç¤¦¤À¤¤³Ø½¬¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¤Ç¤Î½¸ÃÄ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤â±þÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.tenjin.cc/solution/pre-tablet-casting/
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¤´²ÈÂ²¤Î³Ø¤Ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦À½ÉÊ³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö³Ø¤Ö´î¤Ó¡×¤È¡Ö²ÈÂ²¤Îå«¡×¤ò¿¼¤á¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅ·¿À¡×ÍÄ»ù¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÈÇ ³µÍ×
¡Ö¤ª¤¦¤Á¤¬ÍÄ»ù¶µ¼¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢0ºÐ¤«¤é6ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¤ª»ÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤ÊÃÎ°é¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÃÎ¼±¡¢¿ôÎÌ¡¢¸ÀÍÕ¡¢µ²±¡¢»×¹Í¤Î5·ÏÅý60¥¸¥ã¥ó¥ë°Ê¾å¡¢10,000ÌäÄ¶¤ÎÌäÂê¤ò¼ýÏ¿¡£Ç¯Îð¤ÇÈÏ°Ï¤ò¶èÀÚ¤é¤º¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Î¶½Ì£¤ÈºÍÇ½¤ò¿¤Ð¤¹¡ÖºÍ°é·¿³Ø½¬¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Î½àÈ÷¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤Ê¤·¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Í¾·×¤ÊÍ¶ÏÇ¤Ê¤¯½¸Ãæ¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë¤Û¤«¡¢·»ÄïÄÉ²ÃÌµÎÁ¡ÊºÇÂç3¿Í¡Ë¤äÊÝ°é»Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë°Â¿´¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤â¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§https://www.tenjin.cc/
¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡§0120-019-828
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§support@tao-st.co.jp
¡Ê±Ä¶È»þ´Ö¡Ë10:00～19:00¡ÊÊ¿Æü¡¦ÅÚ¡¦½Ë ¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥ª
ÀßÎ© ¡§ 1992Ç¯4·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹õß· ·Ä¾¼
»ñËÜ¶â ¡§ 1,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë³Ø½¬¶µºà¡ÖÅ·¿À¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä
½êºßÃÏ ¡§ ¢©525-0032 ¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»ÔÂçÏ©2ÃúÌÜ9-1 ÍÛ¤À¤Þ¤ê¥Ó¥ë5³¬
URL ¡§ https://www.tao-st.co.jp/