【ことりすまいる】ふくふく堂さんとのコラボグッズが新登場！描き下ろしイラストを使用した限定アイテムが2種類ラインアップ。小鳥と一緒に過ごす毎日を、もっと楽しく彩ります♪

【新商品１.】BunTea（文鳥ティーバッグ） \６６０（税込）

株式会社エクシードジャパン文鳥たちのティータイム♪茶葉はニルギリを使用ホットでもアイスでもおいしい♪

バッグの部分が文鳥の形になった、遊び心たっぷりのティーバッグ。

パッケージには、ふくふく堂さん描き下ろしの文鳥イラストを使用。

ギフトにも、自分用にもぴったりの癒やし系アイテムです。

【新商品２.】コラボイラストTシャツ 各３，８５０円（税込）

文鳥・キンカチョウ・ジュウシマツが喫茶を満喫♪白のTシャツはバックプリントになっています♪

今回のイベントメインビジュアルを使用した、ふくふく堂さんとのコラボTシャツ。

S／M／L／XL の4サイズ展開。

可愛いイラストを楽しめる、着回しやすい1枚です。

各通販サイトにて販売中

小鳥と触れ合えるカフェ【ことりすまいる】(大阪/心斎橋)店頭、各公式通販サイトにて販売中♪

取扱は「ことりすまいる」（本店・楽天市場店・Yahoo!店）の通販サイトでご確認ください。

最新情報は各種SNSでもお知らせしています。

ことりすまいる オンラインショップ

■ 本店(https://www.kotorismile.shop/)

■ 楽天市場店(https://www.kotorismile.shop/)

■ Yahoo！ショッピング店(https://www.kotorismile.shop/)

実店舗のご案内

「ことりすまいるカフェ」

楽しく暮らしているインコたちを眺めながら、自慢のことりスイーツやご飲食を楽しめる、大阪 心斎橋にある「ことりすまいるカフェ」。

セキセイインコやオカメインコ、ラブバードの他、世界で一番美しいオウムと言われる「クルマサカオウム」や、「タイハクオウムとルリメタイハクオウムのハイブリッド」の大型オウムさんもおります。

「ことりすまいる」カフェ店内写真 ※時期によりイメージが異なります。ことりすまいるスタッフの桃太郎(左)と銀次郎(右)

カフェと併設して鳥をモチーフにした雑貨コーナーもあり、品揃え豊富な鳥グッズを販売しております。衛生の都合上、鳥さんとの同伴や、放し飼いはしておりません。

よく人に慣れている鳥さん達とふれあい体験も有料にてお楽しみいただけます。

＞ ことりすまいるカフェ公式ＨＰ(https://www.kotorismile.com/)

限定のイベントメニューも提供中。イベントメニューを一度に楽しめるアフタヌーンティーをございます♪触れ合いスタッフのタイハクオウムとルリメタイハクオウムのハイブリッド「銀次郎（ぎんじろう）」愛称は、ぎんちゃん♪ ※触れ合い専用Ｔシャツは、「ことりすまいる」大阪/心斎橋の店頭だけで販売中♪エクシードジャパン（大阪市淀川区西中島4-3-8、代表取締役会長：嘉康一）は、さまざまな種類のかわいいインコやオウムに触れ合えるカフェ「ことりすまいる」を運営しています。また、ことりモチーフのグッズ制作・販売も行っており、【ことりすまいる】ブランドを展開しています。

ことりすまいる オンラインショップ SNS

■ Instagram(https://www.instagram.com/kotorismile_official)

■ TikTok(https://www.tiktok.com/@kotorismile)

■ X(https://x.com/kotorismile_x)

小鳥と触れ合えるカフェ

ことりすまいる

■ 公式HP(https://www.kotorismile.com/)

■ 公式SNS（Twitter・Instagram・YOUTUBE）(https://lit.link/kotorismile)



お問合せ先

■ お電話 ー 06-6253-8698

店舗情報

■ 営業時間 ー 11:00-19:00（L.O.18:30/もふもふ体験のL.O.17:45）

■ アクセス(https://www.google.com/maps?q=%E3%80%92542-0081+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%8D%97%E8%88%B9%E5%A0%B4%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91+BRICK3F+%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7+%E5%BF%83%E6%96%8E%E6%A9%8B&ftid=0x6000e71b5dd96757:0x6ed6a384810ff2b9&hl=ja&gl=jp&shorturl=1) ー グーグルマップが開きます

運営会社

■ 株式会社エクシードジャパン

その他の情報については 公式HP(https://www.kotorismile.com/) をご覧ください。

株式会社エクシードジャパン

担当：中川

電話：06-6889-6669 FAX：06-6889-6655

メールアドレス：nakagawa@exceedjapan.co.jp