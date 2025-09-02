【7,000人突破】オンライン保険診療ヤックル、生活習慣病治療を支える新しい選択肢

株式会社ヤックル

株式会社ヤックル（本社：東京都港区、代表取締役：布川佳央）が運営するオンライン診療サービス「オンライン保険診療ヤックル」は、このたびLINE公式アカウントの友だち登録数が7,000人を突破いたしました。

「通院しないのは当たり前、薬はポストにすぐ届く」

オンライン保険診療ヤックルは、糖尿病・高血圧・脂質異常症・高尿酸血症といった生活習慣病に特化したオンライン診療サービスです。

自宅でできる血液検査とあわせて、エビデンスに基づいた治療を継続的に提供。これまで「通院時間の確保が難しい」「治療を中断してしまう」と悩んでいた方々に、新しい医療の選択肢をお届けしています。

ユーザー背景と広がる利用シーン

特に40～50代のビジネスパーソンを中心に支持が広がっています。

ユーザーの声（5つの事例）

今後の展望

- 平日は仕事が多忙で、診療時間内に通院ができない- 土曜日の午前中を毎週のように病院に費やしていた- 継続治療が重要とわかっていても、時間的制約から中断してしまう- このような課題を解消し、「生活と医療が自然に共存する」体験を提供しています。- 「これまで土曜日は通院でつぶれていましたが、今は家族と過ごす時間にあてられるようになりました」- 「仕事が終わった後に診察を受けられるので、生活リズムを崩さずに治療を続けられています」- 「薬がポストに届くので、受け取りのために時間を調整する必要がなくなりました」- 「自宅で血液検査ができるのがとても便利。病院に行かなくても詳しい診断が受けられる安心感があります」- 「治療が“義務”から“習慣”に変わった感覚があります。おかげで趣味の時間が増え、気持ちも前向きになりました」

オンライン保険診療ヤックルは、これからも「生活の中に自然と医療がある」社会の実現を目指して歩みを進めてまいります。まずはLINE友だち登録1万人の達成を目標に、より多くの方に「続けられる治療体験」を広げていきます。

そして私たちが目指すのは、単なる診療や薬の受け渡しにとどまらず、日々の生活習慣そのものをサポートする存在になることです。治療を「負担のある義務」から「自然と続けられる習慣」へと変えていくことで、医療がもっと身近で、心地よく感じられる未来を創造してまいります。

オンライン保険診療ヤックルは、オンライン診療の枠を越えて、患者さまと共に歩みながら「医療と生活が調和する新しい未来」を切り拓いてまいります。

オンライン保険診療ヤックルについて

「オンライン保険診療ヤックル」は、糖尿病・高血圧・脂質異常症・高尿酸血症といった生活習慣病に特化したオンライン保険診療サービスです。スマホやLINEを用いてご自宅などから受診でき、年中無休で夜間診療（18:00～22:00）を行っている点が大きな特徴です。忙しいビジネスパーソンや多忙な方々の“夜間のかかりつけ医”として、多くの患者様に支持されています。

診療後は、院内処方による「ワンストップ処方」に対応しており、処方薬をご自宅までお届け（またはご希望の薬局で受け取り）可能です。通院や待ち時間の負担を軽減し、安心して治療を続けられる環境を整備しています。

株式会社ヤックル

代表者：代表取締役 布川佳央

所在地：東京都港区虎ノ門二丁目2番1号グロース虎ノ門５階ANOBASHO内

資本金及び資本準備金の合計額：257,952,186円

設立：2019年1月4日

事業内容：生活習慣病の重症化予防サービス「ヤックル」の運営

オンライン保険診療機会の提供

https://yakkle.co.jp/