バンカーズボックスシリーズから初のフルブラック登場

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、日本国内における独占販売権を持つフェローズブランドの「バンカーズボックス」シリーズより、シリーズ初となる”フルブラック”モデルを発売します。高級感のあるマットな質感を特長とした本シリーズは、2品番を9月10日（水）、4品番を10月8日(水)から順次発売し、空間に調和する新たな収納スタイルを提案します。

バンカーズボックス 703sボックス フルブラック イメージ

1917年に誕生したバンカーズボックスは、100年以上にわたり「軽くて丈夫、組み立てやすい段ボール収納」として世界中で愛されてきました。日本でもオフィス収納の定番として浸透してきましたが、近年は「見せる収納」「暮らしに溶け込む収納」へのニーズが高まっています。

その声に応えるため、従来のホワイト基調に加え、空間を引き締めるシックな“フルブラック”を新たにラインアップ。機能性とデザイン性を兼ね備えた、新しい収納のスタンダードを提案します。

■発売予定：2025年9月10日（水）

メーカー希望小売価格（消費税抜）：

703sボックス フルブラック 1枚パック 1,770円

703sボックス フルブラック 3枚1パック 5,310円

■発売予定：2025年10月8日（水）

メーカー希望小売価格（消費税抜）：

705ボックス フルブラック 3枚1パック 7,400円

743sボックス フルブラック 2枚1パック 2,640円

702ボックス ブラック 3枚1パック 3,600円

702ボックス フルブラック 3枚1パック 3,600円

※店頭展開日は店舗により異なります。

商品HP：https://kokuyo.jp/pr/bankers-box

1. 商品特長

（1）空間に映えるフルブラック

マットな質感が高級感を演出。オフィスはもちろん、リビングや寝室など家庭のインテリアにも調和し、収納そのものを「魅せる」存在にします。

空間にマッチしたフルブラックのイメージ

(2) わずか3秒で組み立てられるFastFold（ファストフォルド）

フェローズ独自の組み立て方法FastFoldを採用しており、ハサミやカッターを使用することなくわずか3秒で本体を組み立てることができます。複雑な手順や器用さ、力を必要としません。

※743sボックスを除く

組み立て中のイメージ

2. ラインアップ

今回発売されるモデルは703sボックス、705ボックス、743sボックス、702ボックスの4種類です。703sボックスはとじ厚50mmのA4ファイルが5冊収納できる大きさで、定番のモデルとなっています。705ボックスはB4ファイルを収容することを想定した、バンカーズボックスシリーズで最も大きいモデルです。743sボックスは定番の703sボックスの高さが半分になったモデルで、家具の上やクローゼットのデッドスペースなど、狭い収納場所を有効活用することができます。702ボックスは今回初めて発売されるモデルで、703sボックスと比べてひとまわり小さいサイズです。こちらはホワイトカラーとフルブラックの2色発売いたします。

ご参考）フェローズのご紹介

（左上から）703sボックス フルブラック、702ボックス フルブラック、702ボックス ブラック（ホワイトカラー）、705ボックス フルブラック、743sボックス フルブラック

Fellowes Inc. は、1917年に米国イリノイ州シカゴでハリー・フェローズによって設立され、ビジネスマシンやバンカーズボックス、家具、空気清浄機など、ワークライフニーズを満たす幅広い製品ラインナップ(カテゴリ)を世界100カ国以上で販売するグローバル企業です。コクヨはフェローズジャパン株式会社と事業譲渡契約を締結し、2024年1月より日本国内でフェローズブランド製品の独占販売を開始しています。

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

https://www.kokuyo.co.jp/support/