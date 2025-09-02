和食業界の未来を担う40代の料理人（日本料理、天ぷら、鮨、蕎麦、焼き鳥、鰻他）を取り上げ、その仕事の考え方や展望を徹底取材！

株式会社誠文堂新光社

メッセージは「世界に誇る、日本の食と伝統文化の魅力を探り伝える」こと。

本書では、現在の飲食業界の中心になりつつある40代の日本の料理人を取り上げます。未来を担う彼らが今、何を考えて仕事に取り組んでいるのか。そして次に何を目指しているかなどを徹底的に取材します。

日本料理、天ぷら、鮨、蕎麦に加えて、焼き鳥、鰻、和菓子にもスポットを当てます。

さらに、日本酒、煎茶、調理道具、和食器にも迫ります。

●旋風を巻き起こす、焼き鳥、鰻の新たな可能性

池川義輝「鳥しき」焼き鳥職人／渡部幸和「和多遍」鰻職人／奥田透「銀座 小十」日本料理人

●今を輝く気鋭の料理人

「鳥しき」池川義輝／「銀座 ふじやま」藤山貴朗／「蕎ノ字」鈴木利幸／「鮨 将司」山口将司／「眠庵」柳澤 宙／「和多遍」渡部幸和／「天ぷら 逢坂」大坂彰宏／「鮨ゆうき」林ノ内勇樹／「東麻布 いち川」市川達也／「天ぷら あらたみかわ」小川比佐男／「恵比寿とりひろ」金田泰和／「日本料理 晴山」山本晴彦／「蕎麦 おさめ」納 剣児／「八重洲鰻はし本」橋本正平ほか

●日本料理を支える人々

日本茶／静岡「浜佐園」和田利枝 今年の新茶を中心に、近年の日本茶情報と仕事の魅力、そのやりがい。

調理道具／東京・かっぱ橋「釜浅商店」熊澤大介 店の歴史と近年の客層の変化や売れ筋商品、海外進出の理由。

器／東京・銀座「ポンドギャラリー」池田裕一 佐賀・黒牟田錆谷窯「丸田 雄」を訪ねて

【陶芸家と料理人の真剣勝負】丸田雄VS神楽坂「多仁本」谷本征治

●日本酒／日本酒蔵座談会

宮城「伯楽星」新澤醸造店 新澤巌夫／広島「雨後の月」相原酒造 相原章吾／佐渡「天領盃」天領盃酒造 加登仙一

これからの日本酒業界を担う各蔵が追及する味やスタイル、日本酒に携わる人の魅力ややりがい、日本酒業界が守り残すものと変えるべきものについてなど

●酒販店「いまでや」小倉秀一

長く日本酒を扱ってきた酒販店から見た時代の移り変わりや、千葉の本店、銀座シックス内店舗展開など、最新の試みなどについて

＼和の美 食の美 温故知新シリーズ『未来を創る和食料理人』プレスリリースはこちら／

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001692.000012109.html

【目次】

【監修者プロフィール】

奥田 透（おくだ・とおる）

1969年静岡市生まれ。29歳で地元・静岡に「春夏秋冬 花見小路」を開く。2003年に東京・銀座に移り「銀座 小十」をオープン。2011年に銀座五丁目並木通りに「銀座 奥田」をプロデュース。2012年同ビルに「銀座 小十」を移転。2013年フランス・パリにて「OKUDA」を、2017年にはニューヨーク「OKUDA」を開店。本物の日本料理を海外で提供という挑戦を始める。著書に『日本料理は、なぜ世界から絶賛されるのか』（ポプラ社）、『焼く』（柴田書店）、『日本料理 銀座小十』（世界文化社）、『銀座 小十の先付・付き出し一〇一品』『和の美 食の美 温故知新 未来を創る和食料理人』（誠文堂新光社）他。

【書籍概要】

書 名：未来を創る和食料理人

監 修：奥田 透

仕 様：B5判、208ページ

定 価：4,180円（税込）

発売日：2025年9月12日（金）

ISBN：978-4-416-52449-7

ISBN：978-4-416-52449-7

