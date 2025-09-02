大谷翔平選手が魅せる現代のラグジュアリー。BOSS メンズウェア 2025年秋冬コレクションを発表

ヒューゴボスジャパン株式会社

BOSSは、2025年秋冬のラグジュアリーコレクションを通じて、普遍的なエレガンスとモダンな洗練を新たに提案します。本コレクションは、ブランドの根幹である#BeYourOwnBOSSの理念に基づき、目的意識、自信、そしてスタイルを持って装うという美学を讃えています。

キャンペーンを牽引するのは、グローバルアンバサダーである大谷翔平選手。彼の揺るぎない献身と卓越性は、まさにBOSSのスピリットを体現しています。本コレクションの顔として登場する大谷翔平選手は、精緻なテーラリング、革新的なクラフツマンシップ、そして極上の素材を融合させたワードローブを鮮やかに表現しています。

完璧に仕立てられたスーツから上質なカジュアルウェアに至るまで、本コレクションのすべてのアイテムが、モダンな感性と気品を物語ります。注目すべきアイテムには、上質なファブリックを用いたスリムフィットのウールスーツ、ピュアコットンのシャツ、イタリア製の上質なシルクジャカードタイ、防水性のあるツイルで仕立てたプリンス・オブ・ウェールズのコートなどが揃います。さらに、ワントーンのシルクニットとトラウザーが調和し、自信と洗練を纏うワードローブが完成します。

「Made to Measure」や「Made in Germany」に象徴される卓越したクラフツマンシップ、そして落ち着いたエレガンスを漂わせる日常使いの定番アイテムなど、本コレクションは現代のラグジュアリーを再定義します。大谷翔平選手の存在を通じて、BOSSは伝統的な職人技と現代的なデザインを融合させたビジョンを体現。ひとつひとつのルックは単なる装いを超え、自信、目的、そして永続するスタイルを示すステートメントとなっています。

日常のあらゆるシーンを彩る本コレクションは2025年9月2日(火)より、全国のBOSSストアおよび公式オンラインストアにて発売されます。

https://www.hugoboss.com/jp/boss-selected-by-shohei-ohtani/

BOSS とHUGO BOSSについて:

BOSSは、情熱、スタイルそして目標を持って自分らしく生きる、大胆で自己決定力のある人たちのためのブランドです。コレクションでは、ダイナミックでモダンなデザインを展開し、BOSSとして、自分らしさを全面的に、そして堂々と受け入れる人々を応援します。ヘリテージテーラリング、パフォーマンススーツ、カジュアルウェア、デニム、アスレジャー、アクセサリーなど様々な商品を展開しています。また、フレグランス、アイウェア、ウォッチ、キッズウェアのライセンス商品も取り揃えています。また、世界各地の約500の直営店でBOSSの世界を体験することができます。BOSS は、HUGO BOSSのコアブランドであり、同社はグローバルアパレル市場のプレミアムセグメントでトップクラスの企業の一つとして位置付けられていますBOSS とHUGO の2 つのブランドで形成されており、グループは129カ国の約8,000の販売拠点でコレクションを提供し、74カ国ではhugoboss.comを通じてオンラインで販売しています。ドイツ・メッツィンゲンに本社を構える同社は、全世界で約18,500人の従業員を擁し、2024会計年度に43億ユーロの売上を記録しました。

