【オンライン開催】AIが変える採用戦略-優秀人材を逃さないペルソナ設計とアトラクト最適化

優秀人材を採用するのはますます難しくなっています。特に即戦力人材やIT人材は転職市場に出にくく、従来の方法ではなかなか出会えません。そこで重要になるのが、競争の激しい転職顕在層だけでなく、「転職潜在層」にアプローチし、自社に振り向いてもらうことです。

そのためには、転職市場を踏まえた候補者のペルソナ設計と、他社と比較されても選ばれるアトラクト設計が欠かせません。スカウト文面や求人票を自社起点で作ってしまうのではなく、候補者目線で「なぜ転職するのか」「現職で満足していないポイントは何か」を想像することが求められます。

本セミナーでは、AIソーシングを活用した母集団形成の最前線と、転職潜在層に刺さるアトラクト設計のポイントを解説します。日々の採用活動にすぐ活かせるヒントをお届けいたします！

■こんな方におすすめ

経営戦略と採用要件のギャップを埋めたい方

母集団形成やスカウトの反応率に課題を感じている方

知名度不足で候補者に振り向いてもらえないと悩んでいる方

優秀な転職潜在層を惹きつけたい企業の方

■セミナー概要

日時 ：2025/09/18（木）12:00～13:00

開催方法：Zoomウェビナー

対象者 ：自社の採用に携わっている方

参加費 ：無料

※営業目的や登壇企業の競合にあたる場合は、参加をご遠慮いただくことがございます。

■登壇者

植野 友介

ZooKeep株式会社 Client Solution Lead

リクルートキャリアにて、IT・コンサル業界、WEB業界の企業・候補者支援に従事。企業の採用支援を担当し、年間1000名以上の大規模採用プロジェクトにも貢献後、企業と候補者の両方を支援するコンサルタントとしても活躍。2022年にZooKeepに入社。日系大手企業やハイグローススタートアップの組織開発・人材獲得を支援。

清水 遼

株式会社XAION DATA カスタマーサクセス

新卒で日立製作所に入社。産業・流通向けのITソリューション営業を経て、九州地方の鉄道車両や運行管理システムを担当。その後、米国Newton Labsでの事業開発を経験。2019年よりアクセンチュアにて製造業のDX推進に従事。マネージャーとしてプロジェクトを牽引した後に、2023年にXAION DATAに参画。AUTOHUNTの事業開発やカスタマーサクセス立ち上げを担う。

