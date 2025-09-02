大阪・東淀川区大道南で地域密着型マーケットイベント「縁の輪-ENNOWA-」を開催！

【イベント概要】

株式会社TSUDA CONSTRUCTION COMPANY（大阪府大阪市東淀川区、代表：津田直樹）が運営するトコクラフトファクトリーを中心とした、地域密着型マーケットイベント「縁の輪-ENNOWA-」を2025年9月7日（日）に開催いたします。

大阪市内でありながら、まるで市外のようなのどかな東淀川区大道南エリアを舞台に、地域に根ざした個性豊かな店舗が大集結。ものづくり体験、DIYフリーマーケット、こだわりの食品販売、地元グルメまで、多彩なコンテンツを一日で楽しめる特別なイベントです。

【開催背景・コンセプト】

「ヒトとモノがつながる、やさしい輪。」をテーマに、地域の手しごとと食をめぐりながら、人と人、人とモノが心地よくつながる一日限りのマーケットイベントとして企画。「つくる楽しさ」「選ぶ楽しさ」「味わう楽しさ」を通して、暮らしにちいさな彩りとつながりをお届けします。

【イベントハイライト】

◆ものづくり体験・DIY関連

TCCO CRAFT FACTORY:

アンティーク感あふれる木工雑貨の限定販売

人気の木製スツールワークショップ（\1,800）

unimocc art cafe gallery:

シルクスクリーンで作る木端アート体験（\1,500）

◆食品・グルメ関連

ツブコショクドウ:

発酵の力を活かした健康志向ランチ（\1,600）・弁当（\1,300）

菓子教室tamako:

素朴でやさしい手作り焼き菓子（\250～\1,000）

MAMEtopia:

自家焙煎コーヒー（Hot \550、Ice \600）

R's BAKE:

国産小麦使用のふんわりマフィン（\400）、白玉フルーツポンチ（\600）

CamatoQuwa:

無農薬栽培の新鮮野菜販売

shizuku:

アラカルト5種セット（\1,500）

◆癒し・リラクゼーション

hitsuji no mori:

ヘッドリラクゼーション「チャンピサージュ」（20分\2,000、30分\3,000）

【開催詳細】

日時: 2025年9月7日（日）10:00～16:00

会場:

メイン会場：トコクラフトファクトリー（〒533-0012 大阪府大阪市東淀川区大道南2-14-6）

サブ会場：ツブコショクドウ&トコサカバ（〒533-0012 大阪府大阪市東淀川区大道南1-7-17）

アクセス: 大阪メトロ今里筋線「だいどう豊里駅」より徒歩6分

入場料: 無料

駐車場: 会場付近に有料駐車場あり

【参加予定店舗一覧】

TCCO CRAFT FACTORY / unimocc art cafe gallery / CamatoQuwa / MAMEtopia / 菓子教室tamako / R's BAKE / ツブコショクドウ / shizuku / tocosacava / hitsuji no mori

【主催者コメント】

「地域に根ざした『ものづくり』と『食』の文化を通じて、人と人がつながる温かい場所を提供したいという想いで企画しました。大阪市内でありながら、どこか懐かしさを感じる東淀川区の魅力と、地域で頑張る個性豊かな店舗の魅力を多くの方に知っていただける機会となれば幸いです」

イベント詳細・最新情報

Instagram: @tcco_craft

イベント詳細：https://www.instagram.com/p/DNCqpm-zDI1/