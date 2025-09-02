２学期からの活用に！ SKYMENUの基本操作をご紹介

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社では、児童生徒1人1台の学習活動端末支援Webシステム「SKYMENU Cloud」の基本的な使い方や教科指導、オンライン学習における活用例のご紹介など、毎月テーマを設けてオンラインセミナーを開催しています。

9月のセミナーは、2学期からのSKYMENU Cloudの活用に役立てていただこうと、「はじめてのSKYMENU」と題して開催。授業での活用を想定した基本操作などを、SKYMENU Cloudに慣れていない方にもわかりやすいようにご紹介します。皆さまからのご質問にその場でお答えすることも可能ですので、ぜひお気軽にご参加ください。

＼2025年度2学期分（2025年12月まで）のスケジュールを公開中！／

SKYMENU Cloud オンラインセミナー 詳細・お申し込みページ

https://www.skymenu.net/event/online/

■対象

学校の教員、教育委員会および自治体の職員

■体験型セミナー ～オンラインで使いやすさを体感～

実際の授業を想定した活用シーンに合わせて「SKYMENU Cloud」の操作をご体験いただけるセミナーです。操作方法や活用場面などに関するご質問も承りますので、ぜひお気軽に「SKYMENU Cloud」をご体験ください。

■開催日

9月18日（木）16:00～16:45

はじめてのSKYMENU

授業での活用をベースに、SKYMENU Cloudの基本操作をご紹介します。ゆっくり、わかりやすくご紹介しますので、初心者の方でも安心してご参加いただけます。

○こんな方におすすめ

・SKYMENU Cloudをはじめて使う

・SKYMENU Cloudの基本操作を習得し、授業に役立てたい

※配信時間は各回45分程度となります。

※「体験型セミナー」の定員は各回40名です。定員になり次第、受付終了となります。ご了承ください。

※時間、内容などは予告なく変更になる場合がございます。

■詳細・お申し込み

■SKYMENU Cloudの概要

児童生徒1人1台のタブレット端末の活用を支援するクラウド型システムです。日々の学習活動をはじめ、授業外の活動や家庭との連携などもサポートする機能を搭載しています。

Webサイトでは「SKYMENU Cloud」を活用した実践事例も公開していますので、ぜひご覧ください。

SKYMENU Cloud 実践事例ページ

https://www.skymenu.net/case/

