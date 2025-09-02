【無料オンライン】Power BIの機能や活用方法をご紹介する担当者さま向けのセミナーを2025/9/22(月),10/27(月)に開催

フロッグウェル株式会社

昨今DX化の流れも活発化し、組織に様々な変化が求められるようになりました。その一環として、BIツールの導入を検討している企業さまも増えているかと思います。しかし、「Power BIについて調べてみてもイマイチよく分からない。。」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

フロッグウェルは、Power BIに関する様々な業界へのコンサルティング実績を持っている会社です。これまでのコンサルティングの経験をもとに、お客様によく聞かれるポイントなどを中心に、Power BIの基本となるセミナーを開催いたします。

本セミナーは、Power BIの基礎的な機能や活用方法を学び、導入にあたっての検討材料にしたい担当者さまが対象です。

データ分析やビジュアル化を取り入れることは、日々の業務や経営戦略を考えるうえで非常に役に立ちます。

以下のような悩みを抱えている方の参考になる内容です。

- 蓄積されたデータを活用できていない- エクセル等での管理に限界を感じている- BIツールに興味があるけどよくわからない- データによる科学的経営を行いたい- 業務の効率化を進めたい- 社内で情報の共有をしたい- ペーパーレス化を進めたい- 顧客情報の見える化をしたい- データのビジュアル化を実現したい

＜セミナーの概要＞

◆セミナータイトル

『Power BI はじめの一歩セミナー』

◆開催日時

- 2025/09/22(月)17:00～18:00- 2025/10/27(月)17:00～18:00

◆対象者

- データによる科学的経営を行いたい方- 業務の効率化を進めたい方- 社内で情報の共有をしたい方- ペーパーレス化を進めたい方- 顧客情報の見える化をしたい方- データのビジュアル化を実現したい方

◆プログラム概要

前半：Power BIとは、Power BIの構成

後半：当社のサービスと導入事例



◆開催場所

オンライン



◆料金

無料



申し込みはこちらから！

https://frogwell.co.jp/seminar_read/powerbi-beginner/



【会社概要】

会社名：フロッグウェル株式会社

代表者：小谷 直也

設立：2010年5月

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階

◆事業内容

メーカー・販売会社向けシステム構築

医療関連データ収集・加工

データ分析及びコンサルティング