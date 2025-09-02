PORTRAITS D’AMI ― Ami Parisが映す人々の肖像

AMI Paris Japan株式会社

パリジャンの精神を纏い、ひとりひとりの人生の軌跡や唯一無二の物語を讃えるポートレート・シリーズ。軽やかで洗練された空気感の中に、静かな内省と、ただ「在る」ことの美しさを称える歓びが息づいています。この感性こそが、2025年秋冬コレクションのメインキャンペーンを形づくるクリエイティブの源泉です。

さまざまなバックグラウンドを持つ人々の個性が、親密で日常的な瞬間に映し出され、リアルでありながらも気品あふれるポートレートとして表現されています。

本キャンペーンは、アレクサンドル・マテュッシのビジョンを受け継ぎながら、互いに補完し合う視点を持つふたりの写真家、アンジェロ・ペネッタとヘディ・スタントンによる、イメージを介した対話として紡がれました。

舞台はパリ。プライベートなアパルトマンの一角から活気あふれる街角まで、多彩なロケーションで切り取られたシーンが広がります。登場するのは、すべてストリートキャスティングによって選ばれた、ありのままの魅力を持つ人々。日常のひとときを、その環境ごと繊細に映し出しています。全体のトーンは穏やかで誠実。ドキュメンタリータッチの視点を通じて、感情や個性、そして日常のなかに潜む美しさに光を当てた、リアルでありながらも洗練を湛えたビジュアルストーリーです。

コレクション全体を貫くテーマは、日常の中に宿るエレガンスの讃美。

カジュアルな洗練とリアルなワードローブを巧みに融合し、メンズ・ウィメンズ双方に向けて、タイムレスで現代的なスタイルを提案します。

コンフォートと自然体の上質さを追求した佇まいは、ゆったりとしたシルエットとややオーバーサイズのボリュームによって表現され、切りっぱなしのディテールがクラフツマンシップと着慣れた風合いを添えています。アイコニックなアイテムとして、存在感のあるオーバーサイズコートや上質なポプリンシャツが登場。肩の力を抜いたエフォートレスなシックを体現し、装いと感情が溶け合うような豊かなスタイルを描き出します。

テーラリングはよりリラックスし、従来の堅苦しい規範から解放。フラットシューズや柔らかなスニーカーと合わせることで、洗練されたリラックス感を演出します。

カラーパレットは、柔らかなパステルや温もりを感じさせるニュートラルトーン、深みのあるチャコールグレーを基調に構成。シアリング、サテン、フランネル、ポプリンといった表情豊かな素材を巧みに組み合わせ、コレクション全体に奥行きと洗練をもたらしています。

The portraits

アマンディーヌ・ショケ（39）

フランスとスイスにルーツを持つモデル。自由な精神の持ち主で、旅や写真、そして自身の仕事を愛している。

ラマタ “ラマ” バディアガ（28）

マルセイユ出身。写真とドローイングをこよなく愛する。

プリシル・ウジェナ

コンゴ出身。モデルとして活動する傍ら、ウェイトレスとしても働く。ヨガやファッション、動物を愛する。

マリー・フランス・ボクール（77）

2人の子どもを持つ母で、現在はリタイア。映画や展覧会鑑賞を楽しんでいる。

アレクシア・ムトゥ＝ダヌス（19）

グアドループ（フランス領カリブ）出身。外国文学を学んでいる。

アグラエ・ジェイド・コンベ（21）

クリュニー出身。田園で育ち、現在はファッション業界で活動している。

フレデリック・バセズ

女優。ピュサルディ地方の田園に暮らす。友人たちからは楽観的な人物と見られている。

ソリ “ソル” キム

アーティスト、ミュージシャン、モデル。絵を描き、彫刻も手がける。

カロリーヌ・ジュリアン（25）

パリ出身。ストイックでありながら与える心を持ち、友人たちにとっては頼れるアドバイザー。

ローズ・デュッセル（24）

パリ出身。学業を終えたばかり。古着店や公園、レストラン巡りを楽しむ。

フィルー・ナガウ

タップダンサー。父親もダンサーだった。おしゃれを楽しむことを愛している。

マレク・ベシェール（26）

カルタゴ（チュニジア）出身のモデル。音楽を愛し、ラップ、ヒップホップ、ジャズを演奏する。

ヴァランタン・ブルガル（32）

フォトグラファー。教育普及プロジェクトにも取り組む。

ルイ・ファーブル（24）

モデル。音楽や美食、彫刻のドローイング、人との交流を楽しむ。

サモリ・クリストフ・ブラン（18）

フランスとセネガルのルーツを持つ。法学を学ぶ学生。ビデオゲームとサッカーを愛する。

ヴィクトール・アデフィ（18）

建築家を目指す若手で、モデル活動もスタート。サッカー、スケートボード、美術を好む。

ヴィタリー・ミシク（24）

ウクライナ出身。街を散策したり、美術館巡りや映画鑑賞を楽しむ。

ナウフェル “ノノ” アティエラ（24）

パリ出身。街のエネルギーと、友人たちとの時間を愛している。

モハメド・スアレ（18）

パリ出身。ファッションスクールに通う学生。アイススケートと演劇を愛する。

ヨシヒロ・モトジマ

日本出身。エキストラとして活動。

サミ・モクタル・ケリジ（24）

スイス・ローザンヌ出身。ピッツェリアで働きながら学業を続ける。

エドワード・インド

イギリス・レスター出身。チャーミングでユーモアあふれる人物。

ジュリエット・グーセンス（13）

ベルギー出身。演劇と遊園地が大好き。

キム・チェン（10）

アイスホッケーとポケモンで遊ぶことを楽しんでいる。

ABOUT Ami Paris

2011年にフランス・パリで誕生したAmi Paris(アミ パリス)は、創設以来パリという街からインスピレーションを受け続けています。フランス語で友達を意味する”Ami”という名称は、創設者兼クリエイティブディレクターのアレクサンドル・マテュッシのイニシャルに由来したもの。メンズとウィメンズへ向けた包括的で実用的なワードローブを定義し続けています。アレクサンドル・マテュッシのクリエイションは、フレンドリーでラグジュアリー、エレガントでシンプルといったフランス特有のスタイルを捉えています。