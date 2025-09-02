【受注拡大】売れるネット広告社グループ（9235）のグローバル情報通信事業「JCNT」、“教育旅行向け”秋・春プランの契約台数が6,000台を突破！

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）の成長戦略の中核を担うグローバル情報通信事業・連結子会社である株式会社JCNTが、2025年８月より募集を開始した「秋プラン」および「春プラン」における契約台数が、早くも累計6,000台を突破いたしましたのでお知らせいたします。

本年は、例年よりも前倒しで受付を開始したことにより、現時点で前年同期比約120％のペースで推移しております。これは旺盛な需要に加え、当社が積み重ねてきた顧客基盤の拡大と安定的なサービス運営の成果と捉えております。

【春プラン・秋プランの概要（教育旅行向け）】

当社が提供する「春プラン」「秋プラン」は、主に修学旅行や校外学習をはじめとする教育旅行のニーズに対応した通信端末レンタルサービスです。

春・秋に集中する学校行事のスケジュールに合わせて設計されており、教職員や生徒が安心して利用できるよう、安定的な通信環境と手厚いサポート体制を備えております。

教育機関からの継続的な利用が多く、長期的な信頼関係をベースにした契約獲得により、安定収益の基盤を形成しています。

【実績：前回の春シーズンは需要爆発！リピート率上昇でシェア拡大へ！】

前回の春の修学旅行シーズン（2025年５月～６月）においては、当社想定を上回る受注をいただき、全国の中学・高校を中心に導入実績が大きく伸長しました。

前年同期比で利用台数は大幅に増加し、さらに過去にお申込みいただいた教育機関や大手旅行会社からのリピート導入も増加しております。これはサービスの定着と信頼性が着実に向上していることの証左であり、今後の更なるシェア拡大に直結する成果と考えております。

【市場性：年間3,000億円超！グループシナジーでシェア拡大へ！】

文部科学省や旅行業界の統計によれば、国内の修学旅行市場規模は年間約3,000億円を超え、年間延べ約600万人以上の生徒が参加しています。

近年は「安全確保」「緊急時連絡」「位置情報把握」「学習支援」といった観点から、旅行中の通信環境整備が教育現場における“必須インフラ”となりつつあります。

当社グループのネットワーク・ノウハウを活用し、教育旅行市場におけるシェアを着実に拡大してまいります。

【売れるネット広告社グループ「JCNT」の市場環境】

【売れるネット広告社グループ「JCNT」の取引実績】

【売れるネット広告社グループ「JCNT」の2025年７月期第３四半期実績】

株式会社JCNTは今後も、教育旅行市場の旺盛な需要を背景に、供給体制の最適化とサービス品質の向上を進めることで、中長期的な成長の実現を目指してまいります。

なお、本件は2026年７月期の売れるネット広告社グループの連結業績にプラス寄与見込みです。

以 上

