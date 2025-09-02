アビームコンサルティングとベリングポイント社 米州に合弁会社を設立 グローバル企業向けの変革サービス・支援体制を強化

アビームコンサルティング株式会社

アビームコンサルティング株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山田 貴博、以下、アビームコンサルティング）とベリングポイント社（本社：オランダ アムステルダム、Managing Partner：Matthias Loebich、以下、ベリングポイント）は、米州市場におけるコンサルティングサービスの強化を目的として、新会社の設立に合意しました。

新会社は、両社が長年培ってきたマネジメントおよびテクノロジー分野での知見と、アジア・日本、欧州、さらにインドに展開するグローバルケイパビリティセンター（GCC）のデジタルケイパビリティを結集し、世界最大の経済・消費市場である米州において、成長と変革を目指すグローバル企業に対し、統合的かつ先進的なコンサルティングサービスを提供します。

【新会社の概要】

社名：BearingPoint NA LLC

設立年月日：2025年9月2日（火）［米国時間］、クロージング手続の完了をもって設立予定

所在地：米国イリノイ州シカゴ

代表者名：Ralf Dillmann

新会社は、米州市場特有の複雑な税制や労働環境、急速に進化するデジタルテクノロジーといったダイナミックな経営環境を的確に捉え、変革アジェンダの策定から経営の高度化、デジタル変革の実行までを一貫して支援します。とりわけ、両社が強みを有するエンタープライズアプリケーション導入やマネージドサービスに加え、AIネイティブを志向する企業向けに業界特化型のテクノロジーアセットやソリューションを開発・提供し、デジタル起点の変革支援体制を拡充します。さらに、米州にとどまらず、グローバル成長戦略に沿って各国ビジネスとのシームレスな連携を可能とする支援体制も整備しています。

アビームコンサルティングとベリングポイントは、国や地域の枠を超えて変化する経営環境に対応するため、真にシームレスな体制によりコンサルティングサービスを提供し続けることを目指します。両社の多様な専門性やケイパビリティを融合し、クライアント企業のグローバルな成長と新たな価値創造を支援してまいります。

ベリングポイント社 Managing Partner Matthias Loebich氏のコメント

本合弁会社は、両社が長年にわたり築き上げてきた信頼と共通の価値観、そしてクライアントの成功への長期的なコミットメントに基づくパートナーシップによる新たな章となります。アビームコンサルティングとの連携を通じ、地域ごとの強みや文化的な調和、実績に裏打ちされた双方のケイパビリティを融合し、SAPをはじめとする企業経営のデジタルトランスフォーメーションを加速する協働型プラットフォームを構築してまいります。

この取り組みにより、米国市場におけるコンサルティング事業の拡大を可能にするとともに、世界中のクライアントに対して高付加価値サービスを提供できる体制を確立します。当社の戦略的アプローチは、変革を構想段階から着実に軌道に乗せ、企業や組織が具体的な成果を得るまで伴走する点に強みがあります。

当社は現在、成長戦略「Strategy 2030」を推進しています。本戦略は、People Firstという理念を基盤に、業界専門知識と技術リーダーシップを融合させ、クライアントが持続的なビジネスインパクトを達成することを支援するものです。米州における事業展開を通じ、グローバル規模での成長を加速し、クライアントの未来志向の成長戦略の実現に貢献してまいります。

アビームコンサルティング株式会社 代表取締役社長 山田貴博のコメント

“Client First, People First”という共通の価値観のもとに築いてきたべリングポイント社との信頼関係をさらに深化させ、その関係性を新たなステージへと進めるため、本合弁会社を設立します。これにより、アジア・欧州に加えて、米州におけるグローバル企業への支援体制を一層強化してまいります。

今後も継続的な経済成長が見込まれる米州は、日本・アジア企業にとって最重要市場の一つであると同時に、最先端のテクノロジーが次々と生まれるイノベーションの中心地です。

私たちは、この市場のダイナミズムを先取りし、クライアントにとっての価値向上に直結するコンサルティングサービスを提供していきます。

特に、2030年に向けた当社の成長戦略の柱である生成AIをはじめとした先端ソリューションを活用し、クライアント企業が “AIネイティブ”へと進化することを強力に支援することで、持続的な変革の実現と新たな価値創造を後押しします。

顧客の変革を通じて経済価値と社会価値を創出し、確かな成果へと導く“創造的パートナー”として、今後も持続的な成長と変革を支援してまいります。

アビームコンサルティング株式会社について

アビームコンサルティングは、アジアを中心とした海外ネットワークを通じ、それぞれの国や地域に即したグローバル・サービスを提供している総合マネジメントコンサルティングファームです。戦略、BPR、IT、組織・人事、アウトソーシングなどの専門知識と、豊富な経験を持つ約9,000名のプロフェッショナルを有し、金融、製造、流通、エネルギー、情報通信、パブリックなどの分野を担う企業、組織に対し幅広いコンサルティングサービスを提供しています。アビームコンサルティングは、企業や組織と未来を共創し、確かな成果へと導く創造的パートナーとして、企業や社会の変革に貢献します。

