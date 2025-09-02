ユーザベースが提供する経済情報に特化したAIエージェント「Speeda AI Agent for Salesforce」にオプロの帳票機能組み込みサービス「オプロアーツ」が採用

株式会社オプロ

株式会社オプロ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：里見一典、以下オプロ）は、株式会社ユーザベース（本社：東京都千代田区、代表者：稲垣裕介、以下ユーザベース）が提供する経済情報に特化したAIエージェント「Speeda AI Agent for Salesforce」に、オプロのSaaS事業者向け帳票機能組み込みサービス「オプロアーツ」が採用されたことをお知らせいたします。

本連携により、営業部門における営業資料作成業務を効率化し、お客様の営業活動における「成果」創出を強力に支援します。

採用の背景

ユーザベースが提供する「Speeda AI Agent for Salesforce」は、顧客企業の調査・アカウント戦略の立案・商談資料の作成といった営業業務を、Salesforce上でAIエージェントに依頼することを可能にします。Speedaが保有する「正確性の高いデータ」をシームレスに引き出すことができるのが特徴です。

オプロのSaaS事業者向け帳票機能組み込みサービス「オプロアーツ」は、SaaS事業者がオプロの社名や製品名を用いることなく、自社製品にオプロアーツの帳票機能を組み込むことができるサービスです。



「Speeda AI Agent for Salesforce」に「オプロアーツ」が採用されたことにより、以下の特長が加わります。

- PowerPoint形式の営業資料を自動作成: 「Speeda AI Agent for Salesforce」で生成したデータから、顧客への提案資料をPowerPoint形式で自動出力します。これにより、営業担当者は資料作成の手間を大幅に削減し、営業活動に集中できるようになります。- 提案力とスピードの強化: 信頼性の高い経済情報と柔軟な帳票出力が結びつくことで、精度の高い提案資料を迅速に作成。顧客の期待に応えるスピーディかつ的確な営業活動を実現します。

「Speeda AI Agent for Salesforce」について

「Speeda AI Agent for Salesforce」は、顧客の抱えている課題や市場環境など、営業部門でのAI活用に不可欠な「正確性の高いデータ」を用いて、お客様が日々実施する企業調査・アカウント戦略の立案・商談資料の作成を、エージェントとの対話で簡単に実施することを可能にします。

「オプロアーツ」について

「オプロアーツ」は、SaaS事業者向けの帳票機能組み込み（OEM）サービスです。自社ブランドのまま見積書・請求書などの帳票出力機能をSaaS製品に搭載でき、PDF／Excel／Word／PowerPointといった多様な形式で高精細に出力できます。自由度の高いテンプレート設計や各種サービスとの連携、大量データへの対応に加え、ユーザー課金や発行枚数課金など事業計画に応じた柔軟なライセンス提供が可能です。

株式会社ユーザベースからのエンドースメント

「Speeda AI Agent for Salesforce」は、営業現場でのAI活用をもっともっと簡単に、そして営業をもっともっと楽しく！を実現するサービスです。企業調査やアカウント戦略の立案、商談資料作成といった、営業に欠かせない作業。Speeda AI Agent は、Speedaの良質なデータを使い、Agentforceのプラットフォーム上で簡単に実現できます。

オプロ様のサポートをいただき、AI新時代の営業活動の「基盤」となる本サービスの提供ができることを、大変嬉しく思います。



株式会社ユーザベース 上席執行役員 作田 遼

株式会社オプロのコメント

この度、ユーザベース様が提供する「Speeda AI Agent for Salesforce」に、弊社の帳票機能組み込みサービス「オプロアーツ」をご採用いただき、大変嬉しく思っております。

営業活動における資料作成は、企業にとって欠かせない一方で多くの時間と労力を要する業務でした。今回の連携により、ユーザベース様の強力な経済情報基盤とAIエージェントの価値に、「オプロアーツ」の柔軟な帳票出力機能が加わることで、営業現場における効率化と提案力の強化を実現できると確信しております。

オプロは今後もユーザベース様と共に、営業部門における「成果」創出を支援し、より多くのお客様に貢献できるよう取り組んでまいります。



株式会社オプロ 取締役 DX推進本部 本部長 吉田 順一

株式会社ユーザベース

ユーザベースは、2008年の創業より築き上げてきた経済情報基盤を活用して、経営のスピードを上げる情報プラットフォーム「スピーダ」、国内最大級のソーシャル経済メディア「NewsPicks」のほか、北米、中国、東南アジアでビジネスを展開しています。

社名：株式会社ユーザベース / Uzabase,Inc.

設立：2008年4月1日

代表者：稲垣裕介

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル

https://www.uzabase.com/jp/

株式会社オプロ

オプロは「make IT simple」のミッションのもと、お客様の新たなビジネスや価値の創出を支援します。「Less is More」を開発指針とし、データオプティマイズソリューション・セールスマネジメントソリューションを通して最適なサービスを提供しております。そして、真のカスタマーサクセスを実現すべく、サービスを更に進化させてまいります。

https://corp.opro.net/