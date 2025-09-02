GYXUS、「第1回資源循環自治体フォーラム」に登壇決定― 世界標準の資源循環インフラモデルを目指して―

株式会社GYXUS

100％水平リサイクル石こうボード事業を軸に、「地球に埋めない世界を創る」株式会社GYXUS（本社：三重県四日市市、代表取締役：平田富太郎）は、2025年9月12日（金）に大阪ドーンセンターで開催される「第1回資源循環自治体フォーラム」の第二部に登壇し、地産地消型の資源循環モデルについてピッチを行います。

本フォーラムは、環境省、環境省近畿地方環境事務所、大阪府及び３Ｒ・資源循環推進フォーラムにて主催されます。今年度から新たに始まる「第１回 資源循環自治体フォーラム」では、「第五次循環型社会推進基本計画」において循環経済が国家戦略とされたことなどを踏まえ、先進事例の共有、自治体・企業・スタートアップのマッチングを行い、地域での循環経済の達成、地域課題の解決と地域経済活性化・地方創生につなげる事を目的とされています。

登壇の意義

政策とのシンクロ：国の循環経済移行戦略における先進事例として登壇します

自治体との協業：地産地消型モデルを通じた地域課題解決の可能性を提示

国際発信：日本発の技術で、アジアだけでなく世界の課題を解決できる発信

代表コメント（平田富太郎）

「国主導の新たなフォーラムにお声がけいただき、光栄に思います。

GYXUSは、地域で発生した廃棄物を地域内で資源に戻す“地産地消型モデル”を実装し、日本から世界へ展開する循環インフラの構築を目指しています。今回の登壇を通じて、自治体・企業・研究機関の皆様とさらなる連携を深め、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。」

開催概要

名称：第1回資源循環自治体フォーラム

日時：2025年9月12日（金）10:00～17:00

会場：大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）

主催：環境省、環境省近畿地方環境事務所、大阪府、３Ｒ・資源循環推進フォーラム

後援：関西広域連合

株式会社GYXUSについて

会社名：株式会社GYXUS（ジクサス）

本社 ：三重県四日市市

代表者：代表取締役 平田富太郎

事業内容：廃石こうボード100％水平リサイクル事業、地産地消型資源循環プラットフォーム構築

コーポレートサイト：https://gyxus.co.jp