シーシーエスがドイツ・ミュンヘンにテスティングルームを開設

シーシーエス株式会社（本社：京都市上京区 代表取締役社長 大西浩之）は、当社のグループ会社であるCCS Europe（※１）ドイツ支店を移転し、テスティングルームを開設したことをお知らせします。

CCS Europeはこれまで、ベルギーの本社に設置したテスティングルームを通じて、お客様に最適な検査環境の構築を支援してきました。この度、ミュンヘンに新たなテスティングルームを開設し、DACH地域（※2）のお客様へのサービス強化を実現します。

テスティングルームでは、お客様からのご相談やご依頼を受け、お客様に最適な検査環境をご提案するための実験を行います。新設したテスティングルームでは、シーシーエスのマシンビジョン用照明およびコントローラーに加え、検査環境を構成するカメラやレンズなどの周辺機器についても様々なメーカーの製品を取り揃えており、お客様の多様なニーズに合わせたソリューションをスピーディーに提供いたします。さらに、当社グループ会社のEFFILUX（エフィルクス）（※3）も同じ拠点にテスティングルームを構え、両社の技術と知見を融合することで、ライティングソリューション提案の幅を一層広げていきます。

CCS Europeの最高経営責任者（CEO）であるKlaus-Henning Noffz（クラウス ヘニング ノフツ）博士は次のように述べています。「ミュンヘンの新しいオフィスは、DACH地域における私たちの市場優位性を強化するでしょう。私たちとお客様やパートナーとの距離を縮めることで、より迅速で質の高いサービスを提供できます。当社のテスティングルームでは、お客様が最適な照明環境において、高度な実験を行うことが可能です。当社の技術者が標準品や特注品を使った最適なライティングソリューションを見つけるお手伝いをいたします。」

「ミュンヘンに私たちのチームを結集することで、お客様にさらなる価値をお届けすることができます。私たちは、お客様に耳を傾け、一緒に困りごとを解決するためにここにいます。」とEFFILUXの社長、Jean-Philippe Blanchot（ジャンーフィリップ ブランショ）氏は述べました。

※1 正式社名：CCS Europe N.V.

※2 ドイツ語圏の国々、具体的にはドイツ（Deutschland）、オーストリア（Austria）、スイス（Confoederatio Helvetica）の頭文字を組み合わせた略語

※3 正式社名：EFFILUX GmbH （本社：EFFILUX SAS）

CCS Europe・EFFILUXミュンヘンオフィス概要

所在地：Landsberger Str. 187, WESTSITE, HAUS D, EG, 80687 Munich, Germany

TEL (CCS)：+49 (0) 89 35828630

TEL (EFFILUX)：+49 (0)221 28887010

■ シーシーエス株式会社について

シーシーエスはマシンビジョン用照明分野のリーディングカンパニーとして、工業用途で培った、照明の使い方により検査精度を高める技術「ライティングソリューション」を基礎とした提案力を強みに様々な分野へ展開しています。

近年は、様々なカメラメーカーやレンズメーカー、ソフトウェアベンダー等と広く連携し、「検査プロセス」においてお客様が抱える課題やご要望に対応したソリューションのご提案を積極化しています。

◇シーシーエスの詳細につきましては、Webサイトをご覧ください。https://www.ccs-inc.co.jp/

■ CCS Europe N.V.について

CCS Europeは、2004年の設立以来、ベルギー・ブリュッセルを拠点に、欧州におけるシーシーエスのライティングソリューション提供の中核を担ってきました。最先端の照明技術と、お客様のニーズに合わせたカスタマイズソリューションを通じて、欧州におけるメーカーの発展に貢献しています。

■ EFFILUX SASについて

EFFILUXは、フランス・パリ近郊に本社を置き、マシンビジョン用途向けに高出力かつお客様自身で検査環境に合わせた光学調整が可能な照明の設計・製造・販売を得意としています。EFFILUXは、幅広い光学的知識を持った人材が多数在籍しており、フレキシブルな設計技術、柔軟なカスタム対応、高い品質力で、欧州におけるマシンビジョン用照明分野において確固たる地位を確立しています。

◇EFFILUXの詳細につきましては、Webサイトをご覧ください。 https://www.effilux.com/jp