¡Ú¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¡§8/15¡¢£¸/29ÊüÁ÷¡ÛÀéÍÕ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖºòÆü¤Î¥¢¥ì´Ñ¡×¤ËWrustyÂåÉ½¤Î¾åÅÄ¤¬¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿

½Ð±é³µÍ×
2025Ç¯8·î15Æü¤È8·î29Æü¤ËÀéÍÕ¥Æ¥ì¥Ó¡¢TVer¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖºòÆü¤Î¥¢¥ì´Ñ¡×¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒWrusty¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾åÅÄÎË¡Ë¤ÎÂåÉ½¾åÅÄ¤¬½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ê¤ß¤À¿§¤Î¾Ã¤·¤´¤à¡×¤¬ÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î´ë¶È¤È»ëÄ°¼Ô¤ÎÌ´¤ò¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¡Ö¾ðÇ®±þ±ç·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡×¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡Ömarch¡×¤ò³«È¯¡¦Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÊÀ¼Ò¤ò¡¢±þ±ç´ë¶È¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂåÉ½¤Î¾åÅÄ¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ÎÉáµÚ¤ÎÌ¤Íè¤ÈÌ´¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥¬¥é¥Îvs¤Ê¤ß¤±¤·¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¤«¤±¤¿¿¿²Æ¤Î8ÈÖ¾¡Éé¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢Á°ÊÔ¤È¸åÊÔ¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¡¢²Æ¤ÎÆÃÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¤Î¾åÅÄ¤â¡¢Ç®¤¤Àï¤¤¤ò¼Â¶·ÀÊ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤ÎÈÖÁÈÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüÁ÷¸å¤ÏÊÀ¼Ò¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ömarch¡×¤Ø¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖºòÆü¤Î¥¢¥ì´Ñ¡×
TVÁ´À¹´ü¤Ë¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬Í³Íè
TVÁ´À¹´ü¤Ë¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¡ÖºòÆü¤Î¥¢¥ì¡ª¤¢¤ÎÈÖÁÈ´Ñ¤¿¡©¡×¤¬Í³Íè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍËÆü¤Î23¡§30Ê¬¤«¤é¡¢ÀéÍÕ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈMC¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÎMC¤ÏÆÈÎ©¸å½é¤È¤Ê¤ëÅÏî´½í¤µ¤ó¤È¡¢2025Ç¯¤ÎR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ò¥í¡¦¥ª¥¯¥à¥é¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¡¢¡Ö¤Ê¤ß¤À¿§¤Î¾Ã¤·¤´¤à¡×¤¬ÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´¹ñ¤Î´ë¶È¤È»ëÄ°¼Ô¤ÎÌ´¤ò¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¡Ö¾ðÇ®±þ±ç·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡ÖÀÎ¤ÎÀí¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢¸µTV¶É°÷¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Áー¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ömarch¡×¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥ªー¥Êー¸¢¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò·ü¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ß¤±¤·vs¥ï¥¬¥é¥Î¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¤«¤±¤¿¿¿²Æ¤Î8ÈÖ¾¡Éé¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¡¢Á°ÊÔ¤È¸åÊÔ¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿²Æ¤ÎÆÃÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ß¤À¿§¤Î¾Ã¤·¤´¤àvs¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ê¥é¥¹¥È¥Îー¥È¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¤«¤±¤¿¿¿²Æ¤Î8ÈÖ¾¡Éé
°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¤æ¤È¤ê¤ÈÀ®²Ì¤ò¡£¡Ömarch¡×¤Ç¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ë°åÎÅ¡É¤Î¼Â¸½¤Ø
LINE¤ò³èÍÑ¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ë½¸´µ¤Ç¤¤ë¡ª°åÎÅµ¡´Ø¤¬Íß¤·¤¤µ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ömarch¡×
¡Ömarch¡×¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤È´µ¼Ô¤ÎÁÐÊý¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æ³Æþ¤«¤é±¿ÍÑ¡¢²þÁ±¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë°åÎÅ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀìÇ¤¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤¬¡¢Çä¾å¤ÎºÇÂç²½¤Þ¤ÇÅ°Äì¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ³Æþ¸å¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
LINE¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´µ¼Ô¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤ÊÆ°Àþ¤Ç¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¼«Æ°±þÅú¡¢¥»¥°¥á¥ó¥ÈÇÛ¿®¡¢¥·¥Ê¥ê¥ªÇÛ¿®¡¢¥ê¥Ã¥Á¥á¥Ë¥åー³èÍÑ¡¢CRMµ¡Ç½¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¤ÈºÆ¿ÇÍ¶Æ³¡¢¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë¤è¤ë´µ¼ÔÄêÃå²½¡¢ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤È¤Î½ÀÆð¤ÊÏ¢·È¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¹©¿ôºï¸º¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¡Ömarch¡×¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶ÈÌ³Éé²Ù¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢ËÜÍè¤Î¡È´µ¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¡É¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â³ô¼°²ñ¼ÒWrusty¤Ï¡¢°åÎÅ¶È³¦¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥Õ¥È¤È¡¢´µ¼ÔÍÍ¤È°åÎÅµ¡´Ø¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¡¢°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¡Ömarch¡×¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
½¸´µ¤È·ÑÂ³¼ý±×¤Þ¤Ç¼«Æ°²½¤¹¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó°åÎÅDX¡Ömarch¡×
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ÎNew¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ömarch¡×
Äó¶¡¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒWrusty
½êºßÃÏ¡§¢©150-0034 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå´±»³Ä®18-6
³ô¼°²ñ¼ÒWrusty¡Ê¥é¥¹¥Æ¥£¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒWrusty¤Ï¡Ö¾ðÊó¤ÎÎ®¤ì¤ä·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ë¿·¤·¤¤¾ðÊó²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¡Ømarch¡Ù¤Î¼«¼Ò³«È¯¥¢¥×¥ê¡¿¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¢¤ª¤è¤ÓIT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¡¢DX»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼ÒWrusty¡Ê¥é¥¹¥Æ¥£¡Ë
ÀßÎ©¡§2017Ç¯11·î
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå´±»³Ä®18-6
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾åÅÄ ÎË
