「歯みがきで犬の健康寿命を延ばす」―OraBioのブランド理念を受け継ぐ新法人「株式会社ハミガキドッグ」誕生、今月サービス開始

株式会社BYRON

＜概要＞

ペットの歯みがきケアブランド「OraBio（オーラバイオ）」を展開する株式会社BYRON（本社：大阪市天王寺区）は、2025年8月7日付で、OraBio歯みがき教室部門と歯磨きレッスン団体「hamigaki.dog」を統合し、新法人「株式会社ハミガキドッグ」（代表取締役：山田あや）を設立いたしました。

これにより、OraBioブランドが長年にわたり重視してきた「教育・啓発活動」が、より専門的かつ組織的に発展します。また、新法人「株式会社ハミガキドッグ」は今月より本格的にサービスを開始し、全国のサロンや飼い主への口腔ケア普及活動を展開してまいります。

OraBio歯みがき教室風景

＜設立の背景＞

当社では、“歯磨きで愛犬の健康寿命を延ばす”をブランド理念に、歯科衛生士と共同開発するOraBio製品シリーズ（歯ブラシや歯磨剤など）と共に、現場での教育活動を推進してまいりました。

2022年12月よりスタートした「OraBio歯みがき教室」部門では、全国で累計200教室・2,000頭以上の実績を重ね、飼い主様の意識改革に取り組んでまいりました。

こうした活動と、同じく歯科衛生士を中心にイベントや店舗での愛犬の歯磨きレッスンを累計2,300頭以上を行ってきた団体「hamigaki.dog」を統合することで、より質の高い専門教育・認定制度の標準化を図り、「株式会社ハミガキドッグ」設立に至りました。

歯みがきセミナー風景

＜今後の展開＞

OraBioは今後も、製品開発およびマーケティングを通じてペットの口腔ケア文化を牽引してまいります。また、従来の「OraBio歯みがき教室」やイベント活動も、ハミガキドッグと共に継続し、飼い主様への直接的な啓発活動にも力を入れてまいります。

さらに、教育・認定制度に関してはハミガキドッグと連携し、トリミングサロン向け「OraBio認定歯みがきサロン」の導入支援や、“磨けるトリマー”から“伝えられるトリマー”へと導く教育プログラムを全国に展開いたします。

歯科衛生士と共同開発する犬の歯みがきブランド「OraBio」

＜会社概要（新法人）＞

会社名：株式会社ハミガキドッグ

設立日：2025年8月7日

代表者：代表取締役社長 山田あや

所在地：大阪市天王寺区石ケ辻町3-10 IKビル1F

事業内容：犬の口腔ケア普及活動、教育認定制度の運営、歯みがき教室・イベント企画運営

＜企業情報＞

企業名：株式会社BYRON

代表者：代表取締役 渋谷豪敏

所在地：大阪市天王寺区石ケ辻町3-10 IKビル１F

事業内容：ペット用品・ペットフードの製造販売

URL： https://byron.jp/