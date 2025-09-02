書評家の「豊崎由美」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」で配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、書評家の「豊崎由美」氏が書き手ユーザーとして新たに配信を開始しました。

豊崎由美氏の「theLetter」配信開始の背景

以下、豊崎由美氏のコメント。

編集プロダクションでの勤務を経てフリーライターとなり、さまざまなジャンルの原稿を手がけてきました。その後、1990年代から本格的に書評を書くようになり、これまでに6冊の書評集を刊行しています。2012年以降に書いた書評の多くはまだ単行本にまとめられておらず、そうした未収録の原稿を、theLetterで少しずつ発表していきたいと思っています。また、インタビューや対談・座談まとめから取材記事まで多種多様な仕事をしてきた若き日の原稿も、少しずつアップしていく所存です。よろしければ、ぜひご登録ください。

トヨザキの仕事： https://toyozaki.theletter.jp/(https://toyozaki.theletter.jp/)

書評家として長年活躍する豊崎由美氏による、単行本未収録の原稿や過去の原稿をお届けするニュースレター。

＜豊崎由美氏プロフィール＞

書評家・ライター。編集プロダクションでの勤務を経て、フリーランスとして書評やインタビューなど幅広く執筆。雑誌、WEB、新聞など多くの媒体で書評を連載し、高い支持を集めている。主な著書に『そんなに読んで、どうするの？ 縦横無尽のブックガイド』（アスペクト）、『ニッポンの書評』（光文社新書）、『どうかしてました』（ホーム社）、共著に『文学賞メッタ斬り！』（ちくま文庫）などがある。

X：https://x.com/toyozakishatyou

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

theLetter 専門インフルエンサー記事コラボレーション

著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



事例・資料のダウンロードはこちらから：https://lp.theletter.jp/showcase





theLetter マルチ配信（メディア運営企業様向け）

有料課金読者向けの記事をはじめとした専門家による高品質な記事を提携先に配信するサービスです。社会で関心の高い時事ニュースを盛り込んだ記事や専門家だからこそ実現できる深掘りされた内容を、記事単位で選びメディアサイドで配信判断が可能。これにより、企画や編集コストをかけずにPVやリピート率の向上、会員登録数の増加といったKPIの達成に寄与します。

現在は「SmartNews+」、「ITmedia」をはじめとしたメディアと提携しており、ランキングトップに入るような記事の実績もございます。

お問い合わせや担当者への相談はこちらから：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2pnmQbv-x77kGR8Gup-fJYhGgLu7LdmenqDAad4JZ1mOQAw/viewform