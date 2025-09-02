AIファイナンスのQuants、12号ファンドとなる「HIF KESSAI GIVING FUND12号」を組成

Quants株式会社

AI定性与信審査サービスを開発・提供するQuants株式会社（本社：東京都新宿区、 代表取締役CEO：東小薗光輝、 以下Quants）は、 2025年8月1日にQuants独自の「AI定性与信審査モデル」により選定された売掛債権を投資対象とするファンド「HIF KESSAI GIVING FUND12号」（資産運用額13億円）をローンチしました。

- 「HIF KESSAI GIVING FUND12号」組成の背景

Quantsは、2021年8月に組成した１号から11号ファンドの運用を通じ、機関投資家等から資金を調達することでファイナンス支援規模の拡大と、幅広い業種やステージの企業へサービス提供を行ってまいりました。その結果、本日までの実績で全ファンドにおいてデフォルト率「0％」且つ高い利回りの達成が実現出来ております。

上記各ファンドにおける取引データの蓄積等によってさらに向上したAI定性審査モデルの審査能力を活用し、より幅広い企業に対してサービス提供を行うことで運用規模の拡大と市場活性化を強力に支援すること、投資家様の期待に応えられる利回りを達成することを目指してまいります。

- 「HIF KESSAI GIVING FUND12号」の特徴

「HIF KESSAI GIVING FUND12号」の特徴は、下記4点あります。

1点目は、原則すべての売掛債権に保証会社及びQuantsにより売掛金保証が付保されており、投資債権が保全されている点。（公的機関等に対する債権は除く）

2点目は、投資対象はデフォルト率0.04％未満（2020年7月～2025年8月実績）を誇るQuants独自のAI定性与信審査モデルを活用した⼆十一式人工知能付自動与信審査回路でスコアリングされ選定された売掛債権である点。

3点目は、1号から11号と同じくHIF FUND 12号もQuantsとの資本関係はなく、適格機関投資家等から資金調達を行っており倒産隔離されている点。

４点目は、HIF FUND12号から生み出される収益の一部を、母子・父子家庭といった片親世帯に対するベーシックインカムの支給及び動物保護活動に対する寄付を行う点。

このように、AI定性与信審査サービスを活用し、適切な与信付与によるアービトラージの創出と、投資家の保全といった需要供給両観点を具備することで、債権流動化を新たな資金調達の手段としてデファクト化、ひいては企業の成長を強力に支援するとともに、片親世帯へのベーシックインカム・動物保護等を行い社会貢献を実現いたします。

- HIF FUNDでは、QuantsのAI定性与信審査技術を活用

投資対象の売掛債権は、Quants独自の「AI定性与信審査技術」を用いて審査し、選定します。Quantsの「AI定性与信審査技術」は、過去の【1643億円、113,000件】以上の取引実績から得られた遅延データと未回収データ、反社チェック及びその他 のナレッジを元に、精度を高めていくAI審査モデルです。よって、創業から日が浅いベンチャー・スタートアップ企業の 与信審査も可能となっています

- 「HIF KESSAI GIVING FUND12号」概要

（※本ファンドの募集は終了しております。）

・匿名組合型ファンド（金商法第63条に基づく適格機関投資家等特例ファンド）

・ローンチ：2025年8月１日

・ファンド規模（開始時）：13億円

・１口500万円以上

・倒産隔離スキーム

・運用期間：１年

・投資対象：国内ベンチャー企業・中小企業が発行する売掛債権・リース債権・中古車販売債権等

・保証：ファンドが保有する売掛債権には、保証会社⼜はQuantsもしくは両方による売掛金保証が付保されております。（公的機関等に対する債権は除く）

*本ファンドの募集・運用は、HIF FUND8号合同会社が行っております。Quants株式会社は本ファンドの募集・運用は行っておりません。

【Quants株式会社】

Quants株式会社（旧H.I.F.株式会社）は、株式会社エイチ・アイ・エス出身者で澤田経営道場2期生の東小薗光輝が創業し、代表取締役を務めています。事業内容は、AI定性与信審査をベースに与信審査サービス、信用保証業、家賃保証業、決済代行業、債権流動化事業、銀行代理業です。2017年11月に設立され、法人版後払い（保証付）サービス「Fimple決済」や売掛金を保証する「Fimple保証」を展開しています。

企業サイト： https://www.quants-grp.co.jp/

【HIF FUND8号合同会社】

023年11月設立。業務執行社員は、一般社団法人債権流動化総合研究所。事業内容は、匿名組合ファンドの募集・管理・運用です。

【本件に関する報道関係のお問合せ先】

Quants株式会社 広報担当：池辺

TEL：03-6872-1171/E-mail：quants-info@quants-grp.co.jp

営業時間：平日/10:00～18:00

