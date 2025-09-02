＼当日のくじ引きで席が決まる！？／「タツ（に願い）ヲチケット」

シーホース三河株式会社

シーホース三河 所属タレントのタツヲです。

アナタはご存知でしょうか？タツヲの名前が「オ」ではなく「ヲ」である理由ヲ。

１.ファンとチーム“ヲ”繋ぐ存在になるため

２.街と人“ヲ”繋ぐ存在になるため

そう、「誰かと誰か」「何かと何か」“ヲ”結びつける接着剤的な役目になるために「タツヲ」なのです。

その任務はまだまだ道半ばではありますが...

このたび、新たなチャレンジとしてタツヲ史上初となる企画チケット『タツ(に願い)ヲチケット！』(以下、タツヲチケット)ヲ販売します。

想いはただひとつ「我々のホームゲーム体験ヲ味わったことがない/ちょっとご無沙汰なお客さまとシーホース三河“ヲ”繋ぎたい！！！」

価格的に“得”しかないのがこのタツヲチケットですので、運だめしがてらアナタにとって「初めて/久しぶりのシーホース三河」ヲ体験しに会場へ来てみませんか！？

本企画におけるチケット代金の差額分は2025-26シーズンに所属事務所からタツヲへ支払われる報酬から天引きとなります。(その分、他でいっぱいお仕事するのでご安心ヲ)「久しぶり」の期間は問いません！ですが、いつも見に来てくれる皆さんは気ヲ使ってね🤟

ホームゲーム会場でアナタに会える日ヲ楽しみに待ってるね！！！

対象日

10月11日(土),12日(日) vs.秋田ノーザンハピネッツ 15:05 TIP OFF @岡崎中央総合公園総合体育館

対象席

1F指定席S/A/B/C、1F自由席、2Fセンター/サイド指定席A1,2/B1,2

※上記席種より、試合日当日のくじ引き結果に応じてチケットをお渡しさせていただきます。

※対象席種が予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

価格

大人/こども：2,400円（税込）

※上記価格は2名さま分です。

※未就学児について、同伴者の膝上でご観戦される場合はチケットのご購入は不要(無料)、席占有の場合はチケットのご購入が必要(有料)です。

チケットについて

お問い合わせ先

チケット詳細 :https://go-seahorses.jp/news/detail/id=23420

シーホース三河株式会社

Email booster@go-seahorses.co.jp

営業時間 9:00～17:00(月～金)※長期連休を除く