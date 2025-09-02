全世界のコミック・マンガクリエイターを対象としたコンテスト「第6回 Global Comic Awards」を開催　アーティストのための創作ソーシャルネットワーク「Artfol」と共催

株式会社セルシス

セルシスは、全世界に展開しているアーティストのための創作ソーシャルネットワーク「Artfol」と共同で、全世界のクリエイターを対象としたコンテスト「Global Comic Awards」の第6回を、9月2日（火）より開催します。今回は「Deja Vu（デジャヴ）」をテーマに、コミック・マンガ作品を募集します。





本コンテストの受賞作品は、ゲスト審査員の漫画家 Mirka Andolfo 氏と、イラストレーター兼デザイナーのJaki King 氏による審査で決定します。受賞者には、賞金と副賞として「CLIP STUDIO PAINT」を進呈します。また、コミックと関わりが深い国内外の大手出版メディア17社が協力メディアとして世界中から集まった作品を選考し、優れた作品には各メディアでの作品発表やデビューのチャンスがあります。▼CLIP STUDIO PAINT × Artfol 「第6回 Global Comic Awards」https://www.clipstudio.net/promotion/comic-award/ja/

「Global Comic Awards」は、全世界の幅広いクリエイター層を対象とした国際的なコミック・マンガコンテストです。世界中から作品を募集することで、様々な国や地域の熱意あるクリエイターに、腕試しや新たな表現技術を学ぶ機会、そして有力メディアとの出会いの場を提供します。



セルシスは今後も、世界各国の作品投稿プラットフォームと共同でコンテストを開催し、世界中のプロを目指すクリエイターに作品発表やデビューのきっかけを提供してまいります。

【協力メディア】

KADOKAWA、TATESC COMICS、ジャンプTOON、まんがたり、マンガBANG、コミック アース・スター、少年サンデー、マグコミ、月刊コミックガーデン、コミックオギャー!!、GAコミック、Star Comics、Ki-oon、シーモアコミックス編集部、Ankama Editions、TACOTOON、Glenat Manga

【CLIP STUDIO PAINT × Artfol 「第6回 Global Comic Awards」概要】

■応募部門と賞金・副賞

＜グランプリ（1名）＞

賞金：48万円

副賞：CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン 3年版



＜準グランプリ（2名）＞

賞金：15万円

副賞：CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン 3年版



＜優秀賞 （計10名）＞

賞金：2万1,000円

副賞：CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン 1年版



※賞金は為替の影響により、変動する可能性があります

■スケジュール

作品募集：2025年9月1日（月）～11月28日（金）

結果発表：2025年12月予定

■応募方法- 「Artfol」のコンテストページ記載の投稿ルールに従い、作品を制作してください。- 投稿の際は「参加（Participate）」をクリックしてご応募ください。http://artfol.app/contest/GlobalComicAwards2025■投稿要項- 形式：1ページマンガ（最大10コマ、アスペクト比1:3以下）- 内容：オリジナル作品- 応募数：1人1作品- 応募資格：性的、暴力的または残虐な表現を含む作品、成人向けの作品は選考対象外となります。- 言語：英語を推奨しますが、全ての言語で応募可能です。- その他：AI生成作品は応募できません。応募から結果発表までの期間は、他のコンテストへの応募および商品化はご遠慮ください。

■ゲスト審査員Mirka Andolfo 氏 （漫画家）

イタリア出身のコミック作家兼アーティストです。数々の受賞歴を持ち『Sweet Paprika（スイートパプリカ）』『Mercy（マーシー）』『Unnatural（アンナチュラル）』など国際的に評価の高いシリーズを手掛けています。作品は日本を含む25カ国以上で出版され、累計発行部数は100万部を超えます。米国の出版社DSTLRYの創設者でもあり、DCコミックスで執筆とイラストを担当するほか、マーベル、ディズニー、BOOM! Studios、Image Comics、Dynamite、Glenatなどで活躍しています。イラストレーターとしては、セルシスをはじめ、Sky、Netflix、Paramount、Warner Bros.（ワーナー・ブラザース）、20th Century Studios（20世紀スタジオ）、OVS、ユヴェントスなど、幅広く活躍しています。

Instagram：https://www.instagram.com/mirkand89

Jaki King（イラストレーター・デザイナー）

アメリカ・ボストン出身のフリーランスのイラストレーター兼デザイナーで、現在はカナダ・バンクーバーを拠点に活躍しています。Webtoon作品『Ladykillers（レディ・キラーズ）』（WEBTOON CANVAS）の作者で、過去にはアメリカ最も権威ある漫画賞の一つである「ハーヴェイ賞」を受賞したWebtoon作品『Lore Olympus（ロアオリンパス）』のアシスタントも担当していました。

Instagram：https://www.instagram.com/heyitsjaki/

■主催CLIP STUDIO PAINT（株式会社セルシス）

https://www.clipstudio.net/ja/

Artfol



Artfolについて

「Artfol」は、アーティスト同士の交流を重視した、クリエイターのためのソーシャルネットワークです。現在約50万人以上のアーティストが登録しており、拡大を続けています。すべてのアーティストにとってポジティブなオンライン空間になることを目指しており、作品の投稿やお気に入りの作品の共有、ユーザー同士でディスカッションなどを行うこともできます。



Artfol 公式サイト：https://artfol.app/

Artfol 公式X：https://x.com/artfolapp

Artfol 公式 Instagram：https://www.instagram.com/artfolapp/





株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/



お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail: press@celsys.com



