北九州市【9月25日】“人が辞めない職場をつくる”「人的資本経営セミナー ～仕事と介護の両立戦略～」参加企業・団体募集中！

福岡県北九州市（北九州市役所）

定員まで残り数枠！これからの5年、10年先に備え、今からできる人材定着のヒントを考えてみませんか？

セミナー概要

＼「人」が会社の未来をつくる！人的資本経営セミナー／



企業の持続的成長に不可欠な「人材の戦略的活用」をテーマに、定着・育成・多様な人材の活用など、実践的なノウハウを提供。


本セミナーでは、人手不足への対策として、なぜ今、介護支援策が必要なのか、両立支援制度の整備や職場環境の工夫のポイントなど、わかりやすく解説します。


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/272_1_4607687774e1a0c91ae120f8ee2ce527.jpg?v=202509021055 ]


「両立支援に取り組みたいが進め方が分からない」


「従業員が安心して働ける環境をつくりたい」



そのような思いをお持ちの経営者・人事担当者の皆様、ぜひご参加ください。



オンライン開催（zoomウェビナー）のため気軽に参加！

10月以降も多様なテーマで開催予定

プログラム

第4回のテーマは


「人が辞めない職場をつくる！仕事と介護の両立戦略」です！



従業員の「介護による離職」や、それに伴う生産性の低下は、いま多くの企業が直面している課題です。本セミナーでは、両立支援制度の整備や職場環境の工夫、助成金の活用ポイントまで、実践的な内容を分かりやすく解説します。


今後の5年、10年を見据え、“高齢化が進む今だからこそ必見の人事戦略”をご紹介します。


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/272_2_5d14f373d8843157fe20af8039ab8fcb.jpg?v=202509021055 ]

申し込み方法

右のQRコードまたは、申込フォーム(https://6246bbd9.form.kintoneapp.com/public/kitakyushu-hr04)よりお申込みください。



【申込締切】令和７年９月２４日（水）１７：００







WEBサイトおよびチラシ

詳細は特設サイト(https://recpar-lg.com/kitakyushu-hr/)または北九州市HP(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/p098_00001.html)をご確認ください。


（チラシ）https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/001158004.pdf


お問い合わせ

　人的資本経営推進事業事務局（運営：リクルーティングパートナーズ株式会社）


　TEL　0120-946-059　〔受付時間/平日10:00～18:00〕


　E-mail　kitakyushu-hr@3140pa.com


　所管　北九州市 産業経済局 雇用・産業人材政策課