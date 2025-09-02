北九州市【9月25日】“人が辞めない職場をつくる”「人的資本経営セミナー ～仕事と介護の両立戦略～」参加企業・団体募集中！

セミナー概要

福岡県北九州市（北九州市役所）定員まで残り数枠！これからの5年、10年先に備え、今からできる人材定着のヒントを考えてみませんか？

＼「人」が会社の未来をつくる！人的資本経営セミナー／

企業の持続的成長に不可欠な「人材の戦略的活用」をテーマに、定着・育成・多様な人材の活用など、実践的なノウハウを提供。

本セミナーでは、人手不足への対策として、なぜ今、介護支援策が必要なのか、両立支援制度の整備や職場環境の工夫のポイントなど、わかりやすく解説します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/272_1_4607687774e1a0c91ae120f8ee2ce527.jpg?v=202509021055 ]

「両立支援に取り組みたいが進め方が分からない」

「従業員が安心して働ける環境をつくりたい」

そのような思いをお持ちの経営者・人事担当者の皆様、ぜひご参加ください。

プログラム

オンライン開催（zoomウェビナー）のため気軽に参加！10月以降も多様なテーマで開催予定

第4回のテーマは

「人が辞めない職場をつくる！仕事と介護の両立戦略」です！

従業員の「介護による離職」や、それに伴う生産性の低下は、いま多くの企業が直面している課題です。本セミナーでは、両立支援制度の整備や職場環境の工夫、助成金の活用ポイントまで、実践的な内容を分かりやすく解説します。

今後の5年、10年を見据え、“高齢化が進む今だからこそ必見の人事戦略”をご紹介します。

申し込み方法

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/272_2_5d14f373d8843157fe20af8039ab8fcb.jpg?v=202509021055 ]

右のQRコードまたは、申込フォーム(https://6246bbd9.form.kintoneapp.com/public/kitakyushu-hr04)よりお申込みください。

【申込締切】令和７年９月２４日（水）１７：００

WEBサイトおよびチラシ

詳細は特設サイト(https://recpar-lg.com/kitakyushu-hr/)または北九州市HP(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/p098_00001.html)をご確認ください。

（チラシ）https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/001158004.pdf

お問い合わせ

人的資本経営推進事業事務局（運営：リクルーティングパートナーズ株式会社）

TEL 0120-946-059 〔受付時間/平日10:00～18:00〕

E-mail kitakyushu-hr@3140pa.com

所管 北九州市 産業経済局 雇用・産業人材政策課