北九州市【9月25日】“人が辞めない職場をつくる”「人的資本経営セミナー ～仕事と介護の両立戦略～」参加企業・団体募集中！
定員まで残り数枠！これからの5年、10年先に備え、今からできる人材定着のヒントを考えてみませんか？
セミナー概要
＼「人」が会社の未来をつくる！人的資本経営セミナー／
企業の持続的成長に不可欠な「人材の戦略的活用」をテーマに、定着・育成・多様な人材の活用など、実践的なノウハウを提供。
本セミナーでは、人手不足への対策として、なぜ今、介護支援策が必要なのか、両立支援制度の整備や職場環境の工夫のポイントなど、わかりやすく解説します。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/272_1_4607687774e1a0c91ae120f8ee2ce527.jpg?v=202509021055 ]
「両立支援に取り組みたいが進め方が分からない」
「従業員が安心して働ける環境をつくりたい」
そのような思いをお持ちの経営者・人事担当者の皆様、ぜひご参加ください。
オンライン開催（zoomウェビナー）のため気軽に参加！
10月以降も多様なテーマで開催予定
プログラム
第4回のテーマは
「人が辞めない職場をつくる！仕事と介護の両立戦略」です！
従業員の「介護による離職」や、それに伴う生産性の低下は、いま多くの企業が直面している課題です。本セミナーでは、両立支援制度の整備や職場環境の工夫、助成金の活用ポイントまで、実践的な内容を分かりやすく解説します。
今後の5年、10年を見据え、“高齢化が進む今だからこそ必見の人事戦略”をご紹介します。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/272_2_5d14f373d8843157fe20af8039ab8fcb.jpg?v=202509021055 ]
申し込み方法
右のQRコードまたは、申込フォーム(https://6246bbd9.form.kintoneapp.com/public/kitakyushu-hr04)よりお申込みください。
【申込締切】令和７年９月２４日（水）１７：００
WEBサイトおよびチラシ
詳細は特設サイト(https://recpar-lg.com/kitakyushu-hr/)または北九州市HP(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/p098_00001.html)をご確認ください。
（チラシ）https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/001158004.pdf
お問い合わせ
人的資本経営推進事業事務局（運営：リクルーティングパートナーズ株式会社）
TEL 0120-946-059 〔受付時間/平日10:00～18:00〕
E-mail kitakyushu-hr@3140pa.com
所管 北九州市 産業経済局 雇用・産業人材政策課