NECネクサソリューションズ、『Factory Innovation Week秋2025　第4回 スマート工場EXPO』に出展します

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

NECネクサソリューションズは、2025年9月17日(水)よりインテック大阪で開催されます

「Factory Innovation Week秋2025」内の「第4回 スマート工場EXPO」に出展します。

当社は、製造業の経営情報と工場情報を繋ぎ、様々な角度での統計分析と経営・現場判断を可能にするソリューションを展示します。また、「AIが生産現場を変える！ 生産効率と品質向上の実践術 」などをテーマにした出展社セミナーも開催します。この機会にぜひご来場ください。

お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-nexs.com/seminar/ev250002.html

■スマート工場 EXPO [秋] 概要

「IoTによる見える化」「遠隔監視」「生成AI」「AI外観検査」「生産管理システム」など、

生産・製造現場の効率化やDXを実現する製品を多数出展する展示会です。

■当社出展概要［ブース： ホール3 小間番号9-16］

スマート工場を実現する現場DX

製造業の経営情報と工場情報を繋ぎ、様々な角度での統計分析と経営・現場判断を可能にする

ソリューションを展示します。

新製品・新技術セミナー（展示会場内で開催）

- 設計と製造をデジタルでつなぐPLMサービス「Obbligato」「Obbligato for SaaS」- 品質安定化を可能にする配合シミュレーションAIサービス Clovernet AI（品質向上モデル）- 生産・販売・会計統合のオールインワン型ERPシステム「EXPLANNER/NX」- 機械製造業・自動車部品製造業様向け生産管理システム「EXPLANNER/J」「EXPLANNER/Ja」- 生産スケジューラ「Asprova」- ものづくり現場のDX化を実現するIoTソリューション群- IoT時代の現場特化型MESパッケージシステム「実績班長」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/104608/table/75_1_5cf05f2c0c1f3023ff868ac0e9bce049.jpg?v=202509021055 ]

イベント概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/104608/table/75_2_b53d4545a527ca1d2e29a26a42fdd81d.jpg?v=202509021055 ]

■問い合わせ

NECネクサソリューションズ

お客様センター

セミナー担当

メールアドレス：nexstation@nexs.nec.co.jp