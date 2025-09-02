貿易DXのShippio、BLUE FRONT SHIBAURA TOWER Sへオフィスを移転

株式会社Shippio

「国際物流を、アドバンストに」をビジョンに掲げ、貿易DXを推進する株式会社Shippio（本社：東京都港区、代表取締役CEO：佐藤 孝徳、以下Shippio）は、2025年9月1日（月）より本社オフィスを「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 9階」へ移転することをお知らせします。

移転の背景

Shippioは創業以来、荷主・物流事業者の双方にとってより良い物流体験の創出を目指し、貿易・国際物流領域のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進してまいりました。荷主企業および国際物流事業者向けにサービスナップを拡充し、前年比で活用企業数：3.6倍、取扱シップメント数：10倍以上と事業を拡大しております。

また、本年3月には新ミッション「産業の転換点をつくる」・新ビジョン「国際物流を、アドバンストに」・Shippio Platform構想(https://service.shippio.io/platform)を策定し、さらなる進化を目指すことを改めて宣言しました。





この度、今後のさらなる事業・組織の拡大を目指し2025年9月1日に新規開業した「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」へ東京オフィスを移転する運びとなりました。

窓からは陸・海・空の結節点を臨む景色は、Shippioの事業が島国日本の”社会インフラ”である貿易を支えているという誇りと使命感を常に与えてくれます。この素晴らしい環境のもと、社員一丸となってビジョン「国際物流を、アドバンストに」の実現に邁進してまいります。

新オフィス概要

採用情報

- 住所：〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 9階- 新オフィスでの営業開始日：2025年9月1日（月）- アクセス：JR 浜松町駅南口 徒歩約6分、都営地下鉄 大門駅 徒歩約12分、ゆりかもめ 日の出駅 徒歩約7分- MAP：https://share.google/5RiAvzQ9NrMkwAIZP

Shippioでは、この新たな環境で貿易DXに挑む仲間を募集しています。ご興味のある方は、以下の各種ページより詳細をご確認ください。

- 採用ページ：https://recruit.shippio.io/- 採用ポジション一覧：https://herp.careers/v1/shippioinc- Shippio Blog (note)：https://note.com/shippio/- Shippio Voice（podcast）：https://creators.spotify.com/pod/profile/shippio

Shippioについて

Shippioは「国際物流を、アドバンストに」をビジョンに掲げ、国際物流プラットフォームを構築し貿易DXを推進しています。

Shippioの提供するクラウド上では、本船動静の自動更新や見積もり・発注、貿易書類や請求書の一元管理・関係者への各種情報の共有等が可能となり、デジタルを活用したビジネスプロセスの構築とオペレーションの提供を通じて顧客企業の貿易DXを実現します。

https://www.shippio.io/

Shippio会社概要

会社名 ：株式会社Shippio （英語名: Shippio, Inc.）

所在地 ：東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 9階

代表者 ：代表取締役 佐藤 孝徳

設立 ：2016年6月

事業内容：国際物流プラットフォームの企画・開発・運営

URL ：https://www.shippio.io/corp/

取得ライセンス等：第一種 貨物利用運送事業者（関自貨第1714号）、第二種 貨物利用運送事業者（国総国物第107号）、第二種 貨物利用運送事業者（国自貨第386号）、IATA公認代理店認可取得

一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会（JIFFA）正会員、国際複合一貫輸送約款(2013)、WAYBILL約款（2013）（国総国物第107号の2）