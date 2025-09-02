合同会社Jib Anda、月3社限定で完全成果報酬型TikTok・YouTube運用サービスを開始

合同会社Jib Anda

合同会社Jib Anda（本社：東京都渋谷区、代表社員：西川大輝）は、2025年9月より「完全成果報酬型」のTikTok・YouTube運用サービスを月3社限定で提供開始いたしました。本サービスは、再生数に応じた成果報酬型の料金体系を採用し、固定費を一切気にせず、動画が視聴された分だけ費用が発生する仕組みです。無駄なコストを削減しながら、企業が安心してSNSを集客・求人・ブランディングに活用できる環境を実現します。

従来の課題

SNS運用を外注する企業は増えてきましたが、その多くが課題を抱えていました。固定費を支払っても再生回数やフォロワーが伸びず、集客や採用につながらないケースが少なくありませんでした。こうした「成果が伴わないのに費用だけがかかる」不満は、SNS活用に踏み切れない大きな要因となっていました。

SNS市場の変化

SNSは今や生活に欠かせない情報源となり、特にTikTokは1日平均視聴時間がYouTubeを上回るなど圧倒的な利用時間を誇ります。また「SNS採用」という言葉が一般化するほど、就職・転職市場でも企業研究や応募判断にSNSが大きな影響を与えています。動画プラットフォームは、企業カルチャーや現場の雰囲気を直感的かつリアルに伝える新しい手段として、他の媒体にない価値を発揮しています。

サービス提供の狙い

当社は、「再生数に応じた成果報酬型」のSNS運用サービスを月3社限定で提供することにしました。運用品質を最大限確保しつつ、従来の“固定費リスク”を解消し、効果に直結するSNS活用を企業にお届けします。

サービス概要

サービス名：完全成果報酬型 TikTok・YouTube運用サービス

開始日：2025年9月1日

提供枠：月3社限定

提供内容：

・コンセプトメイク・アカウント立ち上げ

・アカウント運用業務／投稿代行

・企画立案・企画書作成

・動画撮影・動画編集

・広告運用

・レポーティング

・定例MTG

今後の展望

合同会社Jib Andaは、成果に直結するSNS運用を通じて、企業が安心してTikTok・YouTubeを活用できる環境を整えます。今後もプラットフォーム特性を最大限に活かした戦略的運用を追求し、集客やブランディングを効果的に支援してまいります。

また、より多くの企業にサービスを届けるため、当社では代理店・営業代行パートナーの募集も開始いたしました。SNS運用を必要とする企業との架け橋として活動いただける企業様を広く募集しております。

本サービスは月3社限定の受注枠となっております。導入を検討される企業様、また代理店としての提携を希望される企業様は、お早めに当社HPのお問い合わせページよりご連絡ください。

会社概要

会社名：合同会社Jib Anda

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

滋賀支店：滋賀県草津市矢橋町2070-1 ヴィア・プレッソ615号

代表者：代表社員 西川大輝

事業内容：

・SNS（YouTube／TikTok／Instagram）運用代行事業

・映像制作事業

・インフルエンサーマーケティング事業

・法人研修事業

・アイドル事業

設立：2022年1月

HP：https://jibanda.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

合同会社Jib Anda

担当：西川大輝

TEL：050-8880-2983

Email：d-nishikawa@jibanda.co.jp

