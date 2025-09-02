Beatsとジェニーによる珠玉のコラボレーション

ルビーレッドのBeats Solo4ヘッドフォンが登場

9月5日（金）より販売開始

「Beats Solo 4 - JENNIEスペシャルエディション」

価格：32,800円（税込）

販売場所：Apple表参道など一部のApple Store直営店、Apple Storeオンラインストア

Beatsは世界的なスーパースターとして活躍するJENNIE（ジェニー）との華やかなコラボレーションを発表します。「Beats Solo 4 - JENNIEスペシャルエディション」は9月5日（金）よりApple表参道とapple.comで販売を開始します。

「Beats Solo 4 - JENNIEスペシャルエディション」はマットな赤をベースに「R」と「J」のディテールをあしらいました。UltraPlushイヤークッションには世界的スーパースター、ジェニーからインスピレーションを得たシンボルも。ルビーレッドのプロダクトカラーと取り外し可能なリボンはアルバム『Ruby』の世界観をイメージしました。こちらから公式キャンペーン動画をご覧ください。

Beatsとジェニーは2024年、Beats Solo Budsキャンペーンで初めてコラボレーションを実現。SNSで大きな話題を呼び、その年を代表するBeatsの広告キャンペーンのひとつとなりました。

ジェニーは次のように述べています。「Beatsは自分の生活や創作活動において欠かせない存在で、今回のコラボレーションをとても光栄に思います。このヘッドフォンを通じて、私の音楽を全く新しい感覚で楽しんでもらえたら嬉しいです」

販売について

「Beats Solo 4 - JENNIEスペシャルエディション」は米国、イギリス、中国では現地時間9月5日（金）午前9時よりApple Storeオンラインで販売を開始し、日本および韓国では同日午前10時から販売開始となります。

さらに、下記のApple Store直営店でもお求めいただけます：

東京：表参道店

ロサンゼルス：The Grove店

ニューヨーク：Fifth Avenue店

上海：Jing‘an店

韓国：明洞店

Apple Storeでの体験

9月5日（金）には、上記のApple Store直営店で製品を実際に試せるほか、ジェニーがセレクトした新しいプレイリストを空間オーディオで体験できます。

ジェニーのApple Music限定プレイリストはこちらでチェック。

Beatsについて

Beatsは、2006年にDr. Dre（ドクター・ドレー）とJimmy Iovine（ジミー・アイオヴィン）によって設立された、時代をリードするオーディオブランドです。プレミアムなヘッドフォン、イヤフォン、スピーカーを通して、サウンドエンターテインメントの新たな可能性を切り開いてきました。これからもレコーディングスタジオの情熱とエネルギー、心を揺さぶるサウンドをミュージックラヴァーへお届けします。Beatsは、2014年7月にAppleファミリーの一員となりました。

製品に関するお客様からのお問い合わせ先:

Apple Store コールセンター

電話:0120‑993‑993